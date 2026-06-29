Phần Lan mở đường triển khai vũ khí hạt nhân NATO

Quốc hội Phần Lan cho phép vũ khí hạt nhân được mang đến, vận chuyển qua và cất giữ trên lãnh thổ, mở đường triển khai vũ khí chiến lược của NATO.

Phần Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm suốt nhiều thập niên qua đối với vũ khí hạt nhân, qua đó cho phép vận chuyển và cất giữ loại vũ khí này trên lãnh thổ.

Quốc hội Phần Lan hôm 17/6 đã bỏ phiếu để sửa đổi Đạo luật Năng lượng hạt nhân và Bộ luật Hình sự của nước này nhằm cho phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Biện pháp này đã được thông qua với 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống.

Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập, gia nhập NATO và thực hiện các chiến lược phòng thủ toàn diện, bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen đã chúc mừng kết quả này, và tuyên bố trên mạng xã hội rằng “cuộc cải cách lịch sử này tăng cường an ninh của Phần Lan và của NATO nói chung”.

Việc bãi bỏ lệnh cấm diễn ra 3 năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự mà nước này đã duy trì nhiều thập niên trước đó để gia nhập NATO.

Việc Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã làm rạn nứt quan hệ với Nga, nước láng giềng có chung đường biên giới dài 1.340 km.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb phát biểu bế mạc Hội nghị Kultaranta thường niên tại dinh thự mùa hè Kultaranta của Tổng thống ở Naantali (Phần Lan), ngày 11/6/2026.

Vào đầu năm nay, Moscow đã cảnh báo Helsinki không nên bãi bỏ lệnh cấm hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng động thái như vậy có thể “dẫn đến leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu”.

Ông nói thêm rằng bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, “Phần Lan đang bắt đầu đe dọa Nga” và trong trường hợp đó, “Nga sẽ có những biện pháp thích hợp”.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định ông không có kế hoạch đặt vũ khí hạt nhân vĩnh viễn.

Tuy nhiên, Thủ tướng Petteri Orpo hồi đầu tháng 6 cho biết Phần Lan quan tâm đến việc tham gia vào một kế hoạch của Pháp, theo đó các máy bay chiến đấu của Pháp được trang bị vũ khí hạt nhân sẽ được bố trí tại các căn cứ không quân của Phần Lan.

Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân, và Tổng thống Emmanuel Macron cho hay ông dự định tăng số lượng này và bố trí tại các căn cứ không quân ở các quốc gia thân thiện, trong một chiến lược “răn đe hạt nhân tiên tiến” nhằm vào Nga.