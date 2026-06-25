Triều Tiên công khai tham vọng hải quân hạt nhân

Triều Tiên dự kiến trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục thúc đẩy mở rộng sức mạnh quân sự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến lớn hơn và không ngừng thúc đẩy mở rộng năng lực quân sự.

Đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân đồng thời cũng được Triều Tiên xem là biện pháp răn đe thiết yếu đối với Mỹ và Hàn Quốc.

Khu trục hạm Choe Hyon và khí tài được trang bị được phân tích bởi Naval News

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi tuyên bố trên khi ông Kim Jong Un tham dự lễ bàn giao tàu Choe Hyon — một trong hai tàu chiến lớp 5.000 tấn được hạ thủy năm ngoái — tại thành phố cảng Nampho vào thứ Ba.

“Chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang được triển khai đúng theo kế hoạch. Đây là hướng đi chiến lược có ý nghĩa sống còn, giúp lực lượng hạt nhân của đất nước luôn sẵn sàng cho các hoạt động đa dạng và hiệu quả,” nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, Triều Tiên từng tuyên bố tàu Choe Hyon được trang bị “những vũ khí mạnh nhất”, và Chủ tịch Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một vụ thử tên lửa hành trình từ tàu này vào tháng Tư.

Sau Choe Hyon, Triều Tiên cũng sẽ sớm bàn giao tàu khu trục Kang Kon để đưa vào hoạt động. Tiếp đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh rằng nước này sẽ lần lượt hạ thủy các tàu chiến chiến lược 10.000 tấn.

Tàu khu trục Kang Kon lớn tương tự Choe Hyon cũng sắp được hoàn thiện, bàn giao.

Hiện tại, mỗi năm Triều Tiên đóng hai tàu mặt nước có cấp lớn hơn Choe Hyon, bao gồm một tuần dương hạm 10.000 tấn.

Một tàu hải quân lớp 10.000 tấn tương tự như khu trục hạm lớp Arleigh Burke mà Hải quân Mỹ sở hữu hàng chục chiếc, hoặc khu trục hạm lớp Sejong Đại đế của Hàn Quốc. Lớp tàu này, thường dài 150-170 mét, tương đương 1,5 sân bóng đá.

Hải quân Hàn Quốc hiện vận hành hơn 10 tàu trên 5.000 tấn, trong khi Triều Tiên chỉ có hai chiếc. Vì vậy, mốc 10.000 tấn sẽ mang ý nghĩa biểu tượng đối với Triều Tiên. Một con tàu cỡ đó sẽ thể hiện quyết tâm của Bình Nhưỡng không để tụt hậu thêm về sức mạnh hải quân so với Seoul.

Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố là “quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược” kể từ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ do bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa và nới lỏng trừng phạt.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chào các thủy thủ trên tàu khu trục Choe Hyon vừa được bàn giao trong lễ kỷ niệm tại Nampho. Ảnh: KCNA

Tại buổi lễ bàn giao tàu Choe Hyon, KCNA công bố các bức ảnh cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chào các thủy thủ trên tàu, đứng cạnh các quan chức cấp cao và phát biểu trên boong tàu vừa được bàn giao.

Trước đó, Triều Tiên triển khai tên lửa hành trình phóng từ tàu được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật, điều này sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng cho liên minh Mỹ - Hàn, đồng thời đẩy chi phí phòng thủ và răn đe của quân đội liên minh lên cao.