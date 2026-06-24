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Quân sự - Thế giới

IAEA nói về khả năng kiểm tra cơ sở hạt nhân ở Iran

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Mariano Grossi, cho biết các thanh sát viên sẽ kiểm tra cơ sở hạt nhân ở Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi ngày 24/6 cho biết, thanh sát viên của cơ quan này sẽ đến các địa điểm làm giàu uranium của Iran. Việc cho phép kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran là một trong những điều khoản quan trọng trong thỏa thuận sơ bộ giữa Washington và Tehran.

“Tôi hiểu những tuyên bố chính trị, chúng là một phần của thực tế, nhưng điều cơ bản mà tôi muốn nhắc nhở và thu hút sự chú ý của các vị là đã có một biên bản ghi nhớ được ký kết bởi cả hai Tổng thống (Mỹ và Iran). Thỏa thuận này nêu rõ rằng các hoạt động hạt nhân - được thực hiện liên quan đến cơ sở vật liệu hạt nhân - sẽ được IAEA giám sát", ông Grossi nói trước các phóng viên tại một cuộc họp báo ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản).

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Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: AP/Seth Wenig.

“Rõ ràng, để làm được điều đó, chúng ta sẽ phải kiểm tra. Cho dù việc này diễn ra vào ngày kia, một tuần nữa hay 10 ngày nữa, nó đều quan trọng. Việc này chắc chắn sẽ xảy ra”, ông Grossi nói thêm.

Theo AP, những cuộc thanh tra này rất quan trọng đối với thỏa thuận, trong đó yêu cầu Iran phải "giảm độ tinh khiết" của kho dự trữ uranium từ mức làm giàu cao.

Bình luận của người đứng đầu IAEA là lời khẳng định mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của cơ quan Liên Hợp Quốc này.

Tuy nhiên, Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Hôm 23/6, Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về việc liệu các địa điểm làm giàu uranium của Iran có bị kiểm tra hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, nói với các phóng viên ở Tehran rằng các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc không có kế hoạch kiểm tra những địa điểm hạt nhân bị Mỹ ném bom năm ngoái, bác bỏ những bình luận mà Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra một ngày trước đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thúc đẩy nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Nguồn video: VTV
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