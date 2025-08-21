Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phạm nhân trốn trại giam ở Nghệ An đã bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đang thụ án 12 năm tù đã trốn khỏi trại giam đã bị bắt giữ.

- Theo Đắc Lam/plo.vn

Sáng 21/8, nguồn tin cho biết, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau hai ngày trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Hòa bị bắt đêm 20/8, khi đang lẫn trốn ở khu vực xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An, gần Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an). Khi bị bắt Hòa đang trong tình trạng đói, khát.

Như PLO đã đưa tin, ngày 18/8, Hòa đã liều lĩnh trốn khỏi gần Phân trại số 1, Trại giam số 6 và ngay trong ngày, Giám thị Trại giam đã ký quyết định truy nã Hòa.

Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ và đã bị bắt giữ.
Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam giữ và đã bị bắt giữ.

Ngay sau khi Hòa bỏ trốn, Trại giam số 6 cùng Công an xã Hạnh Lâm và các xã lân cận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chốt chặn, truy bắt.

Theo hồ sơ, tháng 11/2021, TAND tỉnh Nghệ An có quyết định thi hành án 12 năm tù đối với Hòa về tội hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Khi đang thụ án, Hòa bỏ trốn.

plo.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/da-bat-duoc-pham-nhan-dang-thu-an-12-nam-tu-tron-khoi-trai-giam-post866639.html
#trốn khỏi trại giam #phạm nhân trốn trại #vượt ngục #12 năm tù trốn khỏi nơi giam giữ #xã Hạnh Lâm #Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng ở TPHCM

Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động, đường dây tội phạm do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

244.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo TCIS bị bắt thế nào?

Khi hội thảo khoảng 200 người diễn ra tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đáng là đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, TP HCM).

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Chuyên gia bóc chiêu “bắt cóc online” học sinh

Liên tiếp xảy ra vụ học sinh bị dụ rồi "bắt cóc online", TS Đào Trung Hiếu chỉ rõ thủ đoạn của tội phạm và cách phòng tránh.

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện yêu cầu “hợp tác điều tra” rồi dẫn dụ đến nhà nghỉ, khách sạn để thực hiện chiêu thức “bắt cóc online”. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu chuyên gia tội phạm học đã phân tích cặn kẽ những thủ đoạn, kỹ thuật thao túng tinh vi của loại tội phạm này và đưa ra lời khuyên phòng tránh.

Báo động hàng loạt vụ “bắt cóc online” tinh vi

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới