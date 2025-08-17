Kẻ cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo TCIS bị bắt thế nào?

Khi hội thảo khoảng 200 người diễn ra tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đáng là đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Doãn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, trú tại quận 10, TP HCM).

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại hiện trường

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng trong ổ nhóm tội phạm

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trần Minh Nhật

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của đối tượng Doãn Văn Mạnh

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9/8, các đối tượng tổ chức Hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, thuộc xã Suối Hai, thành phố Hà Nội nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số. Qua đó, giúp nhiều người tỉnh ngộ, bảo toàn được tài sản cá nhân.

Hội thảo quảng cáo có người nước ngoài là các doanh nhân thành đạt đến để thuyết trình, thực chất là các đối tượng được thuê.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng là đối tượng cầm đầu. Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trên website, Đáng cho đăng tải thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ: nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Thực tế, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Cơ quan công an tiến hành khám xét tại hiện trường

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đáng thuê Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Tang vật vụ án.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.