Phá đường dây đưa ma túy số lượng lớn từ Hà Nội về Thanh Hóa

26 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng ma túy cần sa đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa trên không gian mạng phạm vi toàn quốc.