Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia về Quảng Ninh

Đường dây ma túy có tổ chức do đối tượng Đinh Thị Hà (SN 1978, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cầm đầu đã bị triệt phá.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, hoạt động từ khu vực biên giới Lào – Kon Tum ra Quảng Ninh tiêu thụ.

Nghi phạm Đinh Thị Hà tại cơ quan điều tra.

Đường dây ma túy có tổ chức này do đối tượng Đinh Thị Hà (SN 1978, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cầm đầu. Quá trình xác minh cho thấy, từ năm 2023, Hà chung sống như vợ chồng với Trịnh Minh Sản (SN 1973, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Lợi dụng mối quan hệ này, cả hai thiết lập mạng lưới vận chuyển ma túy tổng hợp với quy mô lớn từ Tây Nguyên ra miền Bắc.

Ngày 15/6, khi phát hiện nhóm đối tượng chuẩn bị thực hiện giao dịch vận chuyển 2kg ma túy đá từ Kon Tum ra Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng theo dõi.

Thao Minh Xá (SN 1977, dân tộc Ca Dong, trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) được thuê vận chuyển ma túy với tiền công 20 triệu đồng. Xá cất giấu ma túy trong ba lô, đi xe khách ra Quảng Ninh theo chỉ đạo của Sản.

Tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an TP Hạ Long đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Đinh Thị Hà, Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá khi đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ là 2kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Số ma túy được lực lượng công an thu giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Thao Minh Xá khai còn cất giữ 1kg ma túy tại nơi ở ở Kon Tum. Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng phối hợp tổ chức khám xét, thu giữ thêm 1kg ma túy đá, nâng tổng số tang vật bị thu giữ lên 3kg.

Theo Trung tá Vũ Huy Bình, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh), đây là chuyên án thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng liên ngành, liên tỉnh.