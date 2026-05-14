Giao tranh ở Pakistan, 5 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Pakistan cho biết các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan đã khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Pakistan cho biết, các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan, miền tây nam nước này, vào ngày 13/5 đã khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có một thiếu tá. Một nhóm ly khai bị cấm hoạt động đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công các binh sĩ Quân đội Pakistan.

Nhóm vũ trang Quân Giải phóng Balochistan (BLA) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công Quân đội Pakistan ngày 13/5. Ảnh: IMR.

Theo thông tin từ Quân đội Pakistan, lực lượng an ninh đã phát động chiến dịch tại huyện Barkhan trong tỉnh nhằm truy quét các phần tử nổi dậy mà Islamabad cáo buộc được Ấn Độ hậu thuẫn. Nhóm vũ trang Quân Giải phóng Balochistan (BLA), vốn bị cấm hoạt động tại tỉnh này, đã ra thông cáo cho biết các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng quân đội Pakistan, dẫn đến một cuộc đấu súng ác liệt.

Quân đội Pakistan cho biết thêm, trong số các quân nhân thiệt mạng có một thiếu tá, đồng thời xác nhận cuộc giao tranh cũng khiến 7 phần tử nổi dậy mất mạng.

Balochistan, một tỉnh giàu tài nguyên nhưng dân số thưa thớt nhất Pakistan, từ lâu đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các nhóm ly khai cũng như các vụ tấn công do TTP tiến hành. BLA, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2019, đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại tỉnh này trong những năm gần đây.

Quân đội Pakistan mô tả các phần tử nổi dậy bị tiêu diệt là thành viên của “Fitna al-Hindustan”, thuật ngữ mà chính quyền Pakistan sử dụng để chỉ các phần tử nổi dậy được Ấn Độ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, Ấn Độ nhiều lần bác bỏ cáo buộc hỗ trợ các nhóm vũ trang hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan.

