Giao tranh ở Pakistan, 5 binh sĩ thiệt mạng

Quân đội Pakistan cho biết các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan đã khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Pakistan cho biết, các cuộc đụng độ với lực lượng nổi dậy tại tỉnh Balochistan, miền tây nam nước này, vào ngày 13/5 đã khiến 5 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có một thiếu tá. Một nhóm ly khai bị cấm hoạt động đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công các binh sĩ Quân đội Pakistan.

Nhóm vũ trang Quân Giải phóng Balochistan (BLA) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công Quân đội Pakistan ngày 13/5. Ảnh: IMR.

Theo thông tin từ Quân đội Pakistan, lực lượng an ninh đã phát động chiến dịch tại huyện Barkhan trong tỉnh nhằm truy quét các phần tử nổi dậy mà Islamabad cáo buộc được Ấn Độ hậu thuẫn. Nhóm vũ trang Quân Giải phóng Balochistan (BLA), vốn bị cấm hoạt động tại tỉnh này, đã ra thông cáo cho biết các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng quân đội Pakistan, dẫn đến một cuộc đấu súng ác liệt.

Quân đội Pakistan cho biết thêm, trong số các quân nhân thiệt mạng có một thiếu tá, đồng thời xác nhận cuộc giao tranh cũng khiến 7 phần tử nổi dậy mất mạng.

Balochistan, một tỉnh giàu tài nguyên nhưng dân số thưa thớt nhất Pakistan, từ lâu đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các nhóm ly khai cũng như các vụ tấn công do TTP tiến hành. BLA, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2019, đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường tại tỉnh này trong những năm gần đây.

Quân đội Pakistan mô tả các phần tử nổi dậy bị tiêu diệt là thành viên của “Fitna al-Hindustan”, thuật ngữ mà chính quyền Pakistan sử dụng để chỉ các phần tử nổi dậy được Ấn Độ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, Ấn Độ nhiều lần bác bỏ cáo buộc hỗ trợ các nhóm vũ trang hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan.

Đánh bom xe nhằm vào trạm an ninh Pakistan, 14 cảnh sát thiệt mạng

Giới chức cho biết số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 10/5 cho biết, số cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết nhằm vào một trạm an ninh ở Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 14 người.

"Kẻ đánh bom liều chết cùng nhiều tay súng đã kích nổ một chiếc xe chứa đầy chất nổ gần trạm an ninh tại Bannu, một huyện thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới với Afghanistan, vào tối 9/5", theo ông Sajjad Khan, quan chức cảnh sát cấp cao. Vụ tấn công đã dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội, khiến một số sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại chỗ, trong khi những người khác tử vong sau khi tòa nhà bị sập.

Afghanistan tố Pakistan tấn công khu dân cư khiến nhiều người thương vong

Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này, nhắm vào khu vực dân sự khiến nhiều người thương vong.

Theo AP, Afghanistan cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này hôm 4/5, nhắm vào các khu vực dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng vẫn ở mức cao bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình gần đây.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công cũng đã phá hủy hai trường học, hai nhà thờ Hồi giáo và một trung tâm y tế tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Đằng sau việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo đề nghị của Pakistan.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran - chỉ một ngày trước khi lệnh này hết hiệu lực - trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình mới đang bị đình trệ. Thông báo này dường như đã xoa dịu lo ngại rằng các cuộc giao tranh, vốn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu, sẽ sớm bùng phát trở lại.

Iran hiện vẫn chưa phản hồi về thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump. Cả hai nước đều cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, họ sẵn sàng nối lại giao tranh, theo AP.

