Zhongxing Terralord - bán tải "Tàu" phong cách Mỹ chỉ 341 triệu đồng

Chỉ còn vài ngày nữa là Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 sẽ chính thức diễn ra, và càng tới gần sự kiện quan trọng này, các nhà sản xuất xe nội địa càng tận dụng thời cơ để tung những sản phẩm mới ra thị trường. Một trong đó là Zhongxing (còn gọi là ZX Auto) và thương hiệu này vừa giới thiệu một mẫu bán tải Zhongxing Terralord 2021 mới, trông cực to lớn và mang cái tên ấn tượng chả kém là Terralord. Thế hệ xe bán tải Zhongxing đầu tiên đã ra đời trong năm 2016, và giờ đây thì họ sẵn sàng đưa ra một thế hệ mới, Zhongxing Terralord 2021. Cụ thể hơn, xe mới có mang một khuôn mặt khác biệt với nhiều màu sắc bắt mắt. Khung lưới tản nhiệt của xe có màu xám mờ, tuy nhiên thanh ngang trung tâm lại mang màu đỏ, và các vòng móc tích hợp ở tấm cản va phía dưới cũng vậy. Trong khi đó, hai cụm đèn pha lớn lại có ống kính màu xanh lam. Tổng thể chiếc xe cũng mang một sắc thái xanh lam vui mắt, làm người ta nghĩ tới những nhân vật xì-trum dễ thương. Không chỉ vậy, chiếc xe còn có nhiều chi tiết bằng crôm bóng bẩy, hoặc màu đen tương phản ví như ở các la-zăng. Kích thước của Zhongxing Terralord là dài 5.341 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.845 mm, và trục cơ sở 3.230 mm. Theo nhà sản xuất, kích thước của Terralord là dài 5.341 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.845 mm, và trục cơ sở 3.230 mm. Khu vực thùng xe có chiều dài 1.530 mm, rộng 1.620 mm, cao 515 mm. Do vậy, ta có thể thấy đây là một chiếc bán tải có kích thước lớn mà thường sản xuất bởi các thương hiệu Mỹ. Sự phối hợp màu sắc của Zhongxing Terralord có phần hơi quá sặc sỡ, nhưng nhìn chung là thu hút sự chú ý một cách hiệu quả. Ở khía cạnh máy móc, xe có trang bị một động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.4 lít từ liên doanh Shenyang-Mitsubishi, sản sinh 204 mã lực và 320 Nm mô-men xoắn cực đại. Hộp số là dạng số sàn 6 cấp. Phiên bản tiêu chuẩn có trang bị hệ dẫn động cầu sau, trong khi bản cao cấp có hệ dẫn động 2 cầu. Cuối cùng và cũng là yếu tố quan trọng nhất, giá xe Zhongxing Terralord 2021 có mức khởi điểm từ 99.800 nhân dân tệ và kết thúc ở 141.800 nhân dân tệ (tương đương 341 – 485 triệu đồng). Đây là cái giá rất mềm đối với một chiếc bán tải to lớn và phong cách sặc sỡ đến thế. Video: Chi tiết xe bán tải Zhongxing Terralord 2021 tại Trung Quốc.

