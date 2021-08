Yamaha Motor Vietnam ra mắt sản phẩm mới vào ngày 5/9?

Đoạn quảng cáo mang tới người xem hơi thở của “Street art – Nghệ thuật đường phố” với những hình ảnh sôi động, tự do, đầy phóng khoáng của giới trẻ đã khiến cộng đồng yêu xe máy Yamaha vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, đặt ra một dấu chấm hỏi lớn cho chủ đề của sản phẩm lần này - “Master art of street – Kiệt tác nghệ thuật đường phố” - không chỉ thể hiện đam mê, niềm cảm hứng với nghệ thuật mà còn là sự tự tin thể hiện cái tôi đầy cá tính của thế hệ trẻ.

Video: Lộ diện dàn siêu phẩm - đỉnh cao sang tạo Yamaha vào ngày 5/9.

Ngay từ những giây đầu của đoạn teaser, Yamaha tại Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với người yêu xe bằng những hình ảnh đầy màu sắc cùng sự phóng khoáng và tự do của giới trẻ, âm thanh EDM sôi động và cuồng nhiệt. Đem tới không gian của “Nghệ thuật đường phố - Street Art ” với thông điệp của tinh thần tự do, khẳng định chất riêng và đam mê không giới hạn. Có thể nói đây là 1 concept chưa từng có trên hãng xe máy nào tại Việt Nam từ trước tới nay. Hiện các trang mạng xã hội và hàng loạt các diễn đàn về xe máy tại Việt Nam cũng đang xôn xao đưa ra nhiều đồn đoán về chiến mã sắp được ra mắt này.

Bên cạnh đó nếu để ý kỹ, người xem cũng sẽ phần nào đoán trước được đặc điểm của các sản phẩm sắp ra mắt thông qua 4 tuyên ngôn: Born to ride; Ride as the king; Rule the roads; Above me only sky.

Những thông điệp sáng tạo đầy ẩn ý trong trailer vừa được Yamaha công bố.

Những điều này càng khiến cho người xem cũng như những tín đồ đam mê mong chờ ngày ra mắt chính thức của mẫu xe mới này và đẩy trí tưởng tượng của mình về một sản phẩm hoàn toàn mới. Bí mật sẽ chính thức bật mí vào: 20h00 Chủ nhật ngày 5/9/2021 trên Fanpage và Youtube chính thức của Yamaha Motor Vietnam .

Hãy cùng đón chờ xem tinh thần sục sôi và nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ sẽ được Yamaha Motor Vietnam tái hiện lại như thế nào vào ngày 5/9 sắp tới.