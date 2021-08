Rolls-Royce Ghost 2021 chính hãng từ 30 tỷ, xe nhập tư "khóc ròng"

Rolls-Royce Ghost 2021 mới đang bắt đầu nhận được sự quan tâm của các đại gia Việt khi đã có ít nhất 2 chiếc được mang về nước thông qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Mới đây, giới nhà giàu trong nước tiếp tục đón nhận tin vui khi đại lý Rolls-Royce chính hãng tại Việt Nam đã có những động thái đầu tiên về mẫu xe siêu sang này. Cụ thể, đại lý Rolls-Royce chính hãng Việt Nam có chi nhánh đặt tại TP HCM, đã chào hàng Rolls-Royce Ghost thế hệ mới với các đại gia Việt với mức giá từ 30 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và thông tin chúng tôi có được là phiên bản Rolls-Royce Ghost 2021 trục cơ sở dài có giá lên đến 33,333 tỷ đồng. So sánh về giá xe Rolls-Royce Ghost 2021 thế hệ mới với các công ty nhập khẩu tư nhân, khá bất ngờ là đại lý chính hãng có chính sách về giá tốt hơn khi rẻ gần 10 tỷ đồng nếu đặt lên bàn cân với mẫu xe Rolls-Royce Ghost Extended 2021 đầu tiên về nước được công ty nhập khẩu tư nhân rao bán 43 tỷ đồng. Hiện chưa rõ đại lý chính hãng đã có đơn hàng nào cho dòng xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 tại Việt Nam hay chưa, nhưng thời gian chờ bàn giao xe có thể không dưới 6 tháng, có khi các đại gia Việt phải chờ hơn 1 năm mới nhận xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới do sức hút của phiên bản đàn em Rolls-Royce Phantom là quá lớn. Nhìn mặt bằng chung với các thị trường xe Đông Nam Á khác như Singapore, Thái Lan hay Malaysia, giá xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới thuộc diện phân phối chính hãng tại Việt Nam hiện vẫn đang cao hơn từ 5 đến 8 tỷ đồng do các chính sách về thuế. Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới có những thay đổi mạnh mẽ ở ngoại hình với 2 chi tiết dễ nhận ra nhất là đèn pha LED và đèn hậu cũng dạng LED. Bên cạnh đó là 1 số chi tiết "huyền thoại" của xe Rolls-Royce được sửa đổi lại thiết kế. Ghost 2021 cũng có bộ mâm đa chấu kép mới. Không phải là tùy chọn đắt đỏ, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đã sở hữu luôn bầu trời sao trên trần xe, thậm chí khách hàng có thể chi tiền để nhìn thấy bầu trời sao đúng với ngày mình sinh ra hay các chòm sao có thể di chuyển y hệt như ngày chủ nhân của xe cất tiếng khóc chào đời. Illuminated Fascia là trải nghiệm mà bất cứ khách hàng nào mua xe Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đều muốn thử, đây là 1 kiệt tác mà các kỹ sư của hãng xe siêu sang Anh quốc phải mất hơn 10.000 giờ làm việc với các mảnh ghép là 850 ngôi sao. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ hoàn toàn mới vẫn sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút như trước. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, cho phép chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 96 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Có thể thấy, ngoài yếu tố thời gian đặt mua xe Rolls-Royce Ghost 2021 chính hãng và nhập tư, giá thành vẫn là ván bài quyết định để khách hàng có thể trải nghiệm cảm giác mua xe Rolls-Royce chính hãng mà không đại lý nhập khẩu tư nhân nào có được. Video: Rolls-Royce Ghost 2021 thế hệ mới - xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

