ACM City One - ôtô điện công nghệ hoán đổi pin từ 268 triệu đồng

Dịch vụ đi xe chung đã chịu ảnh hưởng lớn vì đại dịch COVID-19 nhưng dường như các nhà sản xuất ôtô vẫn tin rằng nó là tương lại căn cứ theo những mẫu xe mới ra mắt như Citroën Ami hoặc Mobilize EZ-1. Công ty khởi nghiệp Đức ACM (Adaptive City Mobility) giờ đây cũng gia nhập hàng ngũ với một mẫu xe điện mới gọi là A CM City One 2022 mới. Mẫu xe điện ACM City One này được phát triển với sự giúp đỡ của Magna và có 4 cửa, một cabin dạng mô-đun, và cụm pin có thể thay thế để giảm bớt thời gian nghỉ khi sử dụng trong đội xe đi chung. Nếu bạn chưa từng nghe đến ACM, công ty này đã được thành lập vào năm 2013 và có nhiều giám đốc điều hành đến từ các nhà sản xuất xe lớn như BMW, Audi, và Opel. Nguồn vốn ban đầu đến từ chính phủ Đức trong khi nguồn vốn bổ sung được đến từ các nhà đầu tư tư nhân ở Trung Quốc, Đức và Thụy Điển. Những chiếc xe đầu tiên của ACM bắt đầu thử nghiệm trong năm 2017 ở dạng nguyên mẫu. Thiết kế cuối cùng đã sẵn sàng để ra mắt tại sự kiện IAA Mobility. Công ty tuyên bố rằng hoạt động sản xuất ban đầu sẽ bắt đầu vào năm 2023, trong khi sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ vào năm 2024.ACM City One chạy điện có kích thước nhỏ gọn chỉ dài 3,6 mét, rộng 1,65 mét, cao 1,67 mét, và nặng 950 kg. Điều này làm cho nó trở thành một chiếc xe ô tô phân khúc A thông thường ở châu Âu chứ không phải một chiếc xe 4 bánh (quadricycle) kiểu như Renault Twizy và Citroën Ami. Mặc dù chưa thể chắc chắn về phân hạng xe tại thời điểm này, nhưng ACM có thể sẽ phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm va chạm và an toàn vốn không cần thiết đối với xe 4 bánh hạng nặng. Xe được trang bị một môtơ điện sản sinh công suất 34 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 110 km/h. Chi tiết thú vị hơn là cụm pin 24 kWh với một phần có thể thay thế được. Bốn vali pin có công suất 2,5 kWh mỗi cục được đặt dưới cốp và có thể được thay thế nhanh bằng các cục sạc đầy trong 3 phút. Khả năng hoán đổi pin nhanh giúp xe di chuyển trong thời gian dài hơn mà không cần sạc. Khi công việc kết thúc, quá trình sạc đầy sẽ mất 5 tiếng từ một bộ sạc và lên tới 8 tiếng đối với ổ điện tại nhà. Ngoài ra, xe có thể tùy chọn trang bị một chiếc hộp chứa thêm pin trên nóc, qua đó tăng cự li di chuyển tối đa từ 240 km tiêu chuẩn lên đến 360 km. Bên trong nội thất, ACM City One có mặt táp lô kiểu spartan với màn hình cảm ứng lớn, cửa gió hình tròn, một vài nút điều khiển vật lý được bố trí trên cụm điều khiển trung tâm, và vài ngăn chứa đồ. Cabin có thể phù hợp tối đa 5 người lớn, với cốp dung tích 400 lít khá lớn. Bằng cách gập hàng ghế sau, chiếc xe này biến thành một phương tiện thương mại với chỗ chất hàng bề mặt phẳng, một vách ngăn kim loại, không gian 1.450 lít ấn tượng, và trọng lượng hàng hóa tối đa 380 kg. Nếu bạn sử dụng City One làm xe van, bạn có thể bổ sung các tấm ốp thân vỏ vào cửa sổ sau, và màn hình 40 inch trên cửa hậu để hiển thị quảng cáo khi đang di chuyển. ACM City One tập trung nhắm đến những người mua theo đội xe vì nó có thể được sử dụng làm xe cho thuê, xe taxi, hoặc xe thương mại. Tuy nhiên, công ty cũng đang có kế hoạch cung cấp nó cho người mua tư nhân, với giá dao động từ 10.000 – 15.000 euro (khoảng 268 – 402 triệu đồng) tùy thuộc vào trang bị. Mẫu xe này trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Dacia Spring, một trong những mẫu xe điện rẻ nhất trên thế giới. ACM tuyên bố rằng họ đã có được hơn 208.000 đơn đặt hàng cho City One với giá trị tiềm năng vượt quá 3 tỷ euro, cho dù việc sản xuất sẽ không bắt đầu trước năm 2023. Video: Giới thiệu xe ôtô điện ACM City One cỡ nhỏ mới.

