Ford Focus ST Edition 2021 - hatchback đẳng cấp hơn 1,1 tỷ đồng

Mới đây, bộ phận độ xe hiệu năng cao chính hãng Ford Performance vừa chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Ford Focus ST Edition 2021 mới dành cho một số thị trường nhất định tại Châu Âu. Theo công bố, phiên bản Ford Focus hiệu năng cao này sẽ có một số nâng cấp về trang bị nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. Để tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản thường, mẫu xe hatchback Ford Focus ST Edition được Ford Performance khoác lên bộ cánh màu xanh Azure Blue bắt mắt. Tạo nên sự tương phản với tông màu xanh nổi bật là màu đen ở hàng loạt các chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp cản sốc, ốp gương chiếu hậu, mui xe, cánh gió đuôi và tản gió đuôi. Cuối cùng là logo ST hiệu năng cao có viền được sơn màu đen giúp nổi bật họa tiết ST màu đỏ ở giữa. Bên trong khoang lái, Ford Focus ST 2021 phiên bản đặc biệt được trang bị ghế đua thể thao Recaro được bọc cả da lẫn vải, huy hiệu ST thêu chỉ đỏ ở lưng ghế, nội thất xe có đường chỉ thêu màu xanh cùng tông màu sơn ngoại thất. Bổ sung đáng chú ý nhất về diện mạo của xe chính là trang bị bộ lazăng hợp kim đa nan kích thước 19 inch. Được biết, bộ vành này có trọng lượng nhẹ hơn so với vành nguyên bản, giúp giảm 10% trọng lượng ở mỗi góc của xe. Đi kèm với lazăng mới là bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S. Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nhất trên Ford Focus ST Edition chính là hệ thống treo. Hệ thống treo nguyên bản được thay thế bằng hệ thống treo với lò xo trụ có thể chỉnh tải 2 chiều của KW Automotive, được độ lại bởi Ford Performance. Ngoài ra, hệ thống treo này còn đi kèm bình dầu phụ kép được làm bằng thép không gỉ, lò xo được sơn màu xanh đặc trưng của Ford Performance. Trang bị hệ thống treo mới giúp tăng độ độ nén lò xo thêm 50% so với mẫu ST thông thường. Đồng thời giúp giảm khoảng sáng gầm xuống thêm 10 mm ở cả hai cầu, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh trong biên độ 20 mm. Hệ thống treo này có đến 12 tùy chỉnh nén và 16 tùy chỉnh phản hồi cho người dùng lựa chọn dựa trên thói quen và sở thích sử dụng xe. Ford Performance còn cung cấp dùng tài liệu hướng dẫn thiết lập hệ thống treo tùy vào điều kiện đường và mục đích sử dụng cho người dùng chưa có kiến thức về vấn đề này Bên cạnh đó, hệ truyền động của xe còn được tích hợp hệ thống vi sai điện tử đi kèm bộ ly hợp thủy lực, thiết kế hệ thống lái được tối ưu hóa, nhiều chế độ vận hành và phanh hiệu năng cao gồm đĩa 330mm ở trước cùng 302 mm ở sau. Ngoài các thay đổi trên, sức mạnh của Ford Focus ST Edition không có gì khác so với ST tiêu chuẩn. Trái tim của xe là khối động cơ EcoBoost 4 xylanh, dung tích 2.3L tăng áp turbo, sản sinh công suất 276 mã lực và mômen xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh này được truyền đánh bánh trước của xe thông qua hộp số sàn 6 cấp. Mức giá xe Ford Focus ST Edition 2021 sẽ được bán ra tại châu Âu với mức khởi điểm 35.785 Bảng (tương dương với khoảng 1,12 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn 2.500 Bảng (78,5 triệu đồng) so với Focus ST tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Ford Focus ST Edition 2021 hoàn toàn mới.

Mới đây, bộ phận độ xe hiệu năng cao chính hãng Ford Performance vừa chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Ford Focus ST Edition 2021 mới dành cho một số thị trường nhất định tại Châu Âu. Theo công bố, phiên bản Ford Focus hiệu năng cao này sẽ có một số nâng cấp về trang bị nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. Để tạo nên sự khác biệt so với các phiên bản thường, mẫu xe hatchback Ford Focus ST Edition được Ford Performance khoác lên bộ cánh màu xanh Azure Blue bắt mắt. Tạo nên sự tương phản với tông màu xanh nổi bật là màu đen ở hàng loạt các chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp cản sốc, ốp gương chiếu hậu, mui xe, cánh gió đuôi và tản gió đuôi. Cuối cùng là logo ST hiệu năng cao có viền được sơn màu đen giúp nổi bật họa tiết ST màu đỏ ở giữa. Bên trong khoang lái, Ford Focus ST 2021 phiên bản đặc biệt được trang bị ghế đua thể thao Recaro được bọc cả da lẫn vải, huy hiệu ST thêu chỉ đỏ ở lưng ghế, nội thất xe có đường chỉ thêu màu xanh cùng tông màu sơn ngoại thất. Bổ sung đáng chú ý nhất về diện mạo của xe chính là trang bị bộ lazăng hợp kim đa nan kích thước 19 inch. Được biết, bộ vành này có trọng lượng nhẹ hơn so với vành nguyên bản, giúp giảm 10% trọng lượng ở mỗi góc của xe. Đi kèm với lazăng mới là bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S. Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nhất trên Ford Focus ST Edition chính là hệ thống treo. Hệ thống treo nguyên bản được thay thế bằng hệ thống treo với lò xo trụ có thể chỉnh tải 2 chiều của KW Automotive, được độ lại bởi Ford Performance. Ngoài ra, hệ thống treo này còn đi kèm bình dầu phụ kép được làm bằng thép không gỉ, lò xo được sơn màu xanh đặc trưng của Ford Performance. Trang bị hệ thống treo mới giúp tăng độ độ nén lò xo thêm 50% so với mẫu ST thông thường. Đồng thời giúp giảm khoảng sáng gầm xuống thêm 10 mm ở cả hai cầu, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh trong biên độ 20 mm. Hệ thống treo này có đến 12 tùy chỉnh nén và 16 tùy chỉnh phản hồi cho người dùng lựa chọn dựa trên thói quen và sở thích sử dụng xe. Ford Performance còn cung cấp dùng tài liệu hướng dẫn thiết lập hệ thống treo tùy vào điều kiện đường và mục đích sử dụng cho người dùng chưa có kiến thức về vấn đề này Bên cạnh đó, hệ truyền động của xe còn được tích hợp hệ thống vi sai điện tử đi kèm bộ ly hợp thủy lực, thiết kế hệ thống lái được tối ưu hóa, nhiều chế độ vận hành và phanh hiệu năng cao gồm đĩa 330mm ở trước cùng 302 mm ở sau. Ngoài các thay đổi trên, sức mạnh của Ford Focus ST Edition không có gì khác so với ST tiêu chuẩn. Trái tim của xe là khối động cơ EcoBoost 4 xylanh, dung tích 2.3L tăng áp turbo, sản sinh công suất 276 mã lực và mômen xoắn cực đại 420 Nm. Sức mạnh này được truyền đánh bánh trước của xe thông qua hộp số sàn 6 cấp. Mức giá xe Ford Focus ST Edition 2021 sẽ được bán ra tại châu Âu với mức khởi điểm 35.785 Bảng (tương dương với khoảng 1,12 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn 2.500 Bảng (78,5 triệu đồng) so với Focus ST tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Ford Focus ST Edition 2021 hoàn toàn mới.