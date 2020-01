Xe sang Audi A8L đời 2011 chỉ hơn 1,3 tỷ ở Sài Gòn

Theo thông tin rao bán, chiếc xe sang Audi A8L đời 2011 thuộc thế hệ thứ 3 đã lăn bánh được hơn 76.xxx km. Xe sở hữu ngoại thất màu Đen bóng đi cùng với nội thất mang tông màu Nâu lịch lãm. Bên dưới nắp ca-pô của Audi A8L đời 2011 là khối động cơ xăng V6 dung tích 3.0L siêu nạp (supercharged) cho công suất tối đa 328 mã lực tại 5.500 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440Nm từ 2.900 – 5.300 v/p. Đây thực chất là động cơ V6 siêu nạp mới mang hiệu suất cao hơn động cơ V6 3.0L siêu nạp cũ dùng trên A8 (290hp + torque 420Nm). Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh toàn thời gian (AWD; Quattro) thông qua hộp số tự động 8 cấp (Tiptronic). Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Audi A8L sử dụng hệ thống treo khí nén, qua đó người lái có thể tự chủ động thay đổi khoảng sáng gầm xe để thích hợp với điều kiện vận hành. Là dòng sedan full-size hạng sang cỡ lớn, Audi A8L 2011 sở hữu kích thước (DxRxC): 5.267 x 1.949 x 1.471mm đi cùng với chiều dài cơ sở 3.122mm (+ 130mm so với A8 tiêu chuẩn). Chiều dài cơ sở lớn cho phép hàng ghế ông chủ có khoảng để chân rộng rãi. Dòng sedan “flagship” hàng đầu của Audi được trang bị rất nhiều trang bị tiện nghi sang trọng như: nội thất bọc da Valcona cao cấp màu nâu, ốp gỗ óc chó trang trí, nội thất hoàn thiện ở mức độ tinh xảo cao. Đặc biệt, hàng ghế ông chủ phía sau được trang bị bệ tỳ tay trung tâm, bàn làm việc và giá đỡ chân, cả 04 ghế đều trang bị chức năng massage/sưởi/điều khiển điện, đi kèm với rèm che nắng điều khiển điện cho cửa sổ bên và cửa sổ sau. Audi A8L sử dụng hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập riêng biệt cho từng vị trí ngồi, đèn trang trí nội thất, tủ lạnh để đồ uống và 2 sổ trời riêng biệt,… Audi A8L thế hệ thứ 3 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz S-Class (W221) và BMW 7-Series (F0x). Trên thị trường hiện nay, người mua hoàn toàn có thể dễ dàng sở hữu “hai đồng hương” của Audi A8 với số tiền trên dưới 1 tỷ đồng (tùy phiên bản và tình trạng của xe). Xe sang đời cũ luôn đòi hỏi mức chi phí bảo dưỡng thay thế phụ tùng cao hơn rất nhiều so với các dòng xe phổ thông. Trên thực tế mức giá xe Audi A8L cũ hơn 1,3 tỷ đồng sẽ không khó tiếp cận đối với số đông người mua tại Việt Nam, nhưng chi phí để nuôi xe không phải ai cũng kham nổi. Bù lại, người mua sẽ nhận được một mẫu xe Đức thương hiệu sang trọng, sở hữu động cơ mạnh mẽ, vận hành đầm chắc, đem lại giá trị hưởng thụ và độ an toàn cao. Video: Diễn viên Bình Minh đánh giá xe sang Audi A8L.

