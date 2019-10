Xe Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ lăn bánh tại Sài Gòn

Sau sự xuất hiện của hàng loạt các chiếc Cullinan tại thủ đô Hà Nội thì cuối cùng Sài Gòn cũng đã có cho riêng mình những chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đầu tiên. Vào sáng ngày 12/10 vừa qua, giới yêu xe đã không tránh khỏi sự bất ngờ khi SUV hàng “khủng” Rolls-Royce Cullinan tại Sài Gòn được bắt gặp khi đang đậu tại khu vực trung tâm thành phố, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của mẫu SUV siêu sang đến từ Anh Quốc này tại đây. Chiếc Rolls-Royce Cullinan này sở hữu lớp sơn ngoại thất đen bóng vô cùng sang trọng, trước đó tại Hà Nội cũng đã có một chiếc Cullinan với lớp sơn tương tự được đăng kí cho ra biển số và thuộc sở hữu của doanh nhân Lê Thanh Thản, người hiện đang sở hữu một chiếc Rolls-Royce khác thuộc hàng độc nhất vô nhị trên thế giới, đó là chiếc Phantom Oriental Sun có giá hàng triệu Đô-la. Sở dĩ hãng xe Anh Quốc chọn cái tên Cullinan cho chiếc SUV đầu tiên của họ vì Cullinan chính là tên của viên kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện, Rolls-Royce muốn ám chỉ rằng “con cưng” của mình chính là báu vật vừa lớn và vừa có giá trị bậc nhất thế giới. Về tổng thể, Rolls-Royce Cullinan sở hữu kích thước thuộc hàng “khủng” khi chiều dài x chiều rộng x chiều cao của mẫu xe này lên đến 5.341 x 2.164 x 1.835 mm và có chiều dài trục cơ sở là 3.295 mm, điều này có nghĩa rằng Cullinan dài hơn 200 mm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp – Bentley Bentayga, xe có trọng lượng không tải là 2.660 kg. Một sự khác biệt nhỏ khác của chiếc Rolls-Royce Cullinan này so với những chiếc Cullinan khác định cư tại Hà Nội đó chính là đèn xi-nhan màu trắng thay cho đèn màu cam, chứng tỏ xe được nhập khẩu từ thị trường Châu Âu chứ không phải từ thị trường Mỹ. Phần đầu của Cullinan mang thiết kế có sự tương đồng so với thế hệ Phantom VIII, cả 2 cùng sở hữu lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn, bên cạnh đó chính là hệ thống chiếu sáng mới tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Khác biệt lớn nhất giữa Cullinan và Phantom VIII đến từ các hốc gió của Cullinan được mở to hơn nhằm lấy gió vào làm mát cho khối động cơ bên trong và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho một chiếc SUV có kích thước khổng lồ như Rolls-Royce Cullinan. Tương tự như chiếc Cullinan của doanh nhân Lê Thanh Thản, chiếc Cullinan đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn cũng được trang bị bộ mâm 7 chấu sơn xám có kích thước 22 inch, kết hợp cùng bộ lốp Continental hàng hiệu có kích thước lần lượt cho bánh trước và sau là 255/45/R22 và 285/40/R22 với khả năng chịu tải lớn cũng như có thể vận hành ở tốc độ cao mà vẫn đảm bảo tính ổn định cho thân xe. Một điểm khác biệt lớn trên chiếc Cullinan này so với chiếc màu đen còn lại ở Hà Nội chính là đường coachline màu vàng được vẽ bằng tay hoàn toàn. Vẫn chưa rõ mức giá xe Rolls-Royce Cullinan này được đại gia Sài Gòn mua bao nhiêu. Chỉ biết rằng, khi mới về nước Rolls-Royce tại Việt Nam chào giá bán Cullinan bắt đầu từ 41 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất có giá lên đến hơn 52 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.

