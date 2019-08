Xe ôtô VinFast Fadil cũng giảm giá trong "tháng cô hồn"

VinFast Fadil mới là mẫu xe thương mại "made in Vietnam" đầu tiên được ra mắt thị trường hồi giữa tháng 6/2019 vừa qua. Dù mới ra mắt nhưng VinFast Fadil đã được nhiều khách hàng đánh giá cao về khả năng vận hành mạnh mẽ cùng hệ thống an toàn vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Bên cạnh đó, VinFast Fadil còn đạt được những thành tích ấn tượng khi đã bàn giao gần 700 xe ngay ngày đầu ra mắt.

VinFast Fadil hiện đang được khuyến mãi gói ưu đãi 15 triệu đồng.

Theo khảo sát của PV tại khu vực Hà Nội, ngoái giá xe VinFast Fadil đang được ưu đãi thì nó còn được khuyến mãi thêm một số phụ kiện trong tháng 8/2019 này tới 15 triệu đồng bao gồm: 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 7 triệu đồng và gói dịch vụ bảo dưỡng, thay dầu xe tương đương 3 năm hoặc 45.000km trị giá 8 triệu đồng.