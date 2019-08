Peugeot 3008 đặc biệt chinh phục đường mòn Hồ Chí Minh

Được biết, chiếc xe ôtô Peugeot 3008 “One-off” đặc biệt này được nâng cấp tại Vulcan4x4 để thực hiện chuyến hành trình khám phá con đường Hồ Chí Minh nổi tiếng tại cung phía bắc bởi tạp chí ôtô danh tiếng Top Gear (Anh Quốc). Trước thử thách đó, chiếc Peugeot 3008 đặc biệt này đã được nâng cấp nhẹ nhàng nhằm cải thiện khả năng vận hành để đáp ứng cho thử thách đi on-road và off-road này. Ngoại thất xe trông ‘’ngầu’’ và đậm chất phiêu lưu hơn với ‘’dàn chân’’ được thay đổi khi vô bộ lốp địa hình Cooper Discoverer AT3 đi cùng với bộ mâm thép 17 inch nhằm thay thế cho bộ mâm 18 inch nguyên bản (225/55R18). Bên cạnh đó, xe được trang bị tấm thép bảo vệ gầm ở góc tiếp cận phía trước. Mui xe được trang bị thêm giá nóc nhôm sơn đen, trang bị một bộ lều mái nhà (ARB Simpson III rooftop) tiện lợi và linh động khi có thể mở ra trong nhanh chóng nhằm cung cấp chỗ nghỉ ngơi ngay trên nóc xe nhằm cách biệt với mặt đất. Núm xoay Grip Control Trên nóc xe ở phía trước còn được trang bị một thanh đèn LED bar giá góc ‘’phá tan màn đêm’’ tăng cường khả năng chiếu sáng. Chưa hết, ở phía sau xe Peugeot 3008 được trang bị thêm một giá treo xe đạp. Hy vọng chiếc Peugeot 3008 ‘’one-off’’ này là một gợi ý nâng cấp xe cho các chủ sở hữu Peugeot 3008 tại Việt Nam! Chiếc xe đã được mang đến trải nghiệm trên cung đường mòn Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Ông David Peel – Giám đốc điều hành của Peugeot UK cho biết đã rất ấn tượng với mẫu xe concept này. ‘’Mẫu xe one-off này thể hiện tính thực tế và khả năng off-road của chiếc SUV bán chạy nhất của chúng tôi’’ ông nói. Được biết, không có can thiệp nâng cấp nào ở động cơ, bên dưới nắp ca-pô 3008 là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 165 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 245Nm đạt được tại dải vòng tua 1.400 – 4.000 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động Tiptronic 6 cấp (6AT). Mặc dù một cầu nhưng Peugeot 3008 được trang bị hệ thống quản lý vận hành – Grip Control được tích hợp dưới dạng một núm xoay ở vị trí bệ điều khiển trung tâm với 6 chế độ lái khác nhau bao gồm: bình thường (normal), tuyết, bùn lầy, cát. Grip Control can thiệp và điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn từ động cơ xuống cầu trước nhằm hỗ trợ xe vận hành hiệu quả hơn trên các cung đường khó, đây là một điểm cộng của Peugeot 3008 so với các đối thủ sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Video: Peugeot 3008 đặc biệt chinh phục đường mòn Hồ Chí Minh.





