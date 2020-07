Honda CR-V 2020 lắp ráp có gì mà đắt hơn xe nhập khẩu?

Sau một thời gian dài để người tiêu dùng trong nước chờ đợi, Honda Việt Nam cuối cùng đã chính thức cho ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu crossover ăn khách CR-V với nhiều nâng cấp đáng kể từ trong ra ngoài và cả trang bị an toàn. Đặc biệt, ở phiên bản Honda CR-V 2020 mới còn được lắp ráp trong nước có cả 3 phiên bản E,G và L thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây. Xe được bán ra từ ngày 11/8/2020 với 5 lựa chọn màu sắc khác nhau chia làm 3 phiên bản, giá xe Honda CR-V 2020 đề xuất chính hãng từ 998 triệu đồng cho phiên bản E, 1,048 tỷ đồng cho CR-V bản G và cao nhất là 1,118 tỷ đồng cho CR-V bản L. Mức giá này cao hơn từ 15 - 25 triệu đồng so với Honda CR-V 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ở ngoại thất, Honda CR-V 2020 được nâng cấp bodykit mới với phần cản trước thay đổi mang đến cho chiếc xe nam tính hơn và được tích hợp đèn sương mù LED trên cả 3 phiên bản, lưới tản nhiệt trên xe vẫn giữ nguyên. Xe sở hữu chiều dài tăng tăng 39 mm so với trước đây. Khác biệt giữa các biến thể xe đến từ cụm đèn trước, Honda CR-V bản E với cụm đèn Halogen Projector, đèn sương mù dạng LED. Trên 2 bản cao cấp G và L, Honda CR-V sử dụng đèn pha công nghệ LED với các tính năng điều chỉnh tự động, điều chỉnh góc đánh lái tự động. Đuôi xe Honda CR-V lắp ráp Việt Nam cũng có phần cản sau hoàn toàn mới và kết hợp ống xả 2 bên cân đối. Cụm đèn hậu dạng LED hình chữ "L" vẫn được duy trì như phiên bản đang bán ra hiện nay. Ngoài ra, những tính năng khác như cảm biến/camera lùi, đèn phanh trên cao, gạt mưa kính sau được duy trì trên CR-V. Khoang nội thất trên Honda CR-V 2020 gần như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Trên các phiên bản, chiếc xe này vẫn được trang bị phần vô-lăng bọc da, cụm đồng hồ kỹ thuật số. Ghế ngồi trên Honda CR-V 2020 bọc da, ghế tài chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Ngoài ra, hai bản G và L còn có khoang lái cao cấp với ốp vân gỗ, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và dàn âm thanh 6 loa. Honda CR-V 2020 còn được trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, cửa sổ trời, phanh tay điện tử. Đặc biệt, phiên bản L của Honda CR-V 2020 sẽ được bổ sung hệ thống sạc không dây chuẩn Qi, đá cốp rảnh tay... Tất cả các phiên bản xe Honda CR-V 2020 sẽ lần đầu được trang bị gói an toàn cao cấp Honda Sesing giúp hỗ trợ người lái tối đa. Trong gói này, xe sẽ được cung cấp các tính năng bao gồm: Hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu chạm (CMBS), đèn pha thích ứng (AHB), cảnh báo lệch làn đường & hỗ trợ duy trì làn ( RDM & LKAS), ga tự động thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), giám sát làn đường Lanewatch qua camera (bản G và L). Honda CR-V 2020 vẫn duy trì những trang bị an toàn tiêu chuẩn trên các phiên bản gồm: Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ, hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, 7 túi khí Camera 360 độ... Về vận hành, Honda CR-V 2020 không thay đổi động cơ vẫn là loại máy xăng DOHC I4, dung tích 1.5L tăng áp được ứng dụng công nghệ ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY. Mẫu xe này cho công suất tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và 240 Nm mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 2.000 - 5.000 vòng/phút ghép nối cùng hộp số tự động vô vấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đáng chú ý, Honda CR-V 2020 mới sẽ chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước. Điều này đồng nghĩa, khách hàng mua xe sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, đây được coi là nước đi đúng đắn của thương hiệu ôtô đến từ Nhật Bản thời điểm này. Honda CR-V thế hệ mới sẽ tiếp tục là đối thủ sừng sỏ trong phân khúc Crossover tại Việt Nam, xe cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson, MG HS... Video: Đánh giá nhanh Honda CR-V 2020 lắp ráp tại Việt Nam.

