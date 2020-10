Lamborghini Huracan là mẫu xe khiến chị em mê mệt nhất

1. Lamborghini Huracan

Đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách những mẫu xe được lòng chị em nhất thế giới là một cái tên tới từ nước Ý, siêu phẩm Lamborghini Huracan. Có thể với cánh mày râu, sự cuốn hút của "siêu bò" tới từ sức mạnh và những âm thanh tràn đầy uy lực mà nó tạo ra thì với phái đẹp, sự cuốn hút của mẫu xe này chính là bởi vẻ đẹp lạnh lùng, khoẻ khoắn và kích thước nhỏ nhắn vừa phải. 2. Ferrari Portofino

Nếu như Lamborghini Huracan là đại diện cho phong cách thiết kế mạnh mẽ và nam tính thì đối thủ Ferrari Portofino lại sở hữu diện mạo mềm mại và gợi cảm. Mẫu xe này mang trong mình ADN thiết kế đặc trưng của gia đình "Siêu ngựa", khả năng vận hành vô song nhưng vẫn đủ điềm đạm và tinh tế để khuyến khích các chị em tự cầm lái siêu xe. 3. Porsche 911 Turbo S

Tương tự Ferrari Portofino, Porsche 911 Turbo S nói riêng hay dòng xe 911 nói chung đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế cuốn hút và vô cùng "sexy". Tuy nhiên, so với mẫu siêu xe nước Ý, Porsche 911 Turbo S có lợi thế hơn đáng kể nhờ vào yếu tố giá bán. Còn lại, các vấn đề về thiết kế, trang bị hay cảm giác lái thì có lẽ phái yếu sẽ chẳng cần bận tâm bởi những giá trị mà 911 mang tới đã ngoài sự mong đợi của họ. 4. Corvette Z06

Corvette Z06 có lẽ là một trong những cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách này. Sở hữu cho mình vẻ ngoài cơ bắp và nam tính theo đúng chất xe Mỹ, kết hợp với khả năng vận hành mạnh mẽ và đầy uy lực, Corvette Z06 có lẽ sẽ không phải sự lựa chọn phù hợp dành cho các chị em. Tuy nhiên, bảng bình chọn của trang Topspeed đã đưa ra thống kê hoàn toàn ngược lại so với dự đoán. Mẫu xe 2 cửa Corvette Z06 đã xuất sắc chiếm được cảm tình của đông đảo phái yếu dù cũng chẳng rõ lý do tại sao. 5. Jaguar E-Type Classic

Jaguar E-Type Class là mẫu xe cổ điển duy nhất có mặt trong danh sách 10 mẫu xe được phái yếu yêu thích nhất. Thường được gọi với cái tên "Quý tộc Anh", Jaguar E-Type Class mang trong mình phong cách đậm chất hoàng gia và diện mạo đi theo năm tháng. Những đường cong của xe dù đã trải qua hàng chục năm tồn tại nhưng vẫn giữ được những giá trị riêng về thẩm mỹ. Điều đó được minh chứng rõ nét nhất qua việc cho tới ngày nay, rất nhiều mẫu xe kế nhiệm cũng đang phải học tập thiết kế của Jaguar E-Type Class. 6. Tesla Model S

Là sự pha trộn giữa mạnh mẽ và gợi cảm, Tesla Model S chạy điện đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của phái yếu. Thực tế, Tesla Model S đã chứng minh được sức hút của mình không chỉ ở ngoại hình bắt mắt mà còn ở sức mạnh và khả năng vận hành ưu việt. 7. Mercedes S-Class

Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Mercedes-Benz S-Class là cái tên duy nhất lọt vào danh sách này. Ngỡ tưởng ở phân khúc vốn được biết tới chỉ dành cho các doanh nhân, S-Class đã chinh phục được các chị em nhờ sự sang trọng trên từng đường nét và chi tiết của mình. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu phong cách thiết kế lịch lãm và tinh tế. Đó là những yếu tố mang tới sự thành công ngoài mong đợi cho mẫu xe hạng sang nước Đức. 8. Ranger Rover

Tiếp ngay sau Mercedes-Benz S-Class là mẫu SUV trứ danh tới từ nước Anh - Range Rover. Công bằng mà nói, những giá trị về vận hành hay khả năng off-road không phải điểm khiến phái yếu bị thu hút bởi Range Rover mà chính phong cách thiết kế, giá trị thương hiệu và độ sang trọng trên từng sảm phẩm đã hấp dẫn các chị em đến với mẫu xe này. 9. Lexus ES

Thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, Lexus ES mang trong mình một diện mạo khiêm nhường nhưng vẫn đủ tinh tế. Ngoài ra, những giá trị về sự sang trọng cũng là một trong những yếu tố khiến ES hấp dẫn được phái yếu. Có thể nói, khi so sánh với các đối thủ tới từ phương tây, Lexus ES luôn là mẫu xe biết cách chiều chuộng khách hàng hơn cả bằng độ êm ái và sự tĩnh lặng của mình. 10. BMW M6 Convertible

Đứng cuối cùng trong danh sách 10 mẫu xe hấp dẫn được phái đẹp nhất thế giới là mẫu xe thể thao hạng sang BMW M6 Convertible. Khác với những đối thủ luôn mang tới cảm giác thư giãn và nịnh nọt, BMW M6 Convertible hướng tới tập người dùng ưa thích việc cầm lái và những trải nghiệm thiên về cảm xúc. Điều này kết hợp với ngoại hình bắt mắt và trẻ trung đã khiến BMW M6 Convertible trở thành cái tên sáng giá trong lòng các chị em trên toàn thế giới. Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản nâng cấp.

