Xe ôtô màu vàng có giữ giá nhất sau khi đã qua sử dụng?

Theo chuyên trang nghiên cứu, khảo sát thị trường ôtô đã qua sử dụng - iSeeCars, màu sắc ngoại thất của một chiếc ôtô tác động đáng kể đến việc nó mất giá nhanh như thế nào sau vài năm đầu sử dụng, có thể tạo ra khác biệt đến 5.000 USD (tương đương 117 triệu đồng) khi bán lại xe. iSeeCars đã tiến hành cuộc khảo sát với hơn 1,6 triệu xe cũ từ đời 2020 bán ra tại Mỹ trong thời gian 8/2022 - 5/2023. Theo đó, kết quả khảo sát của iSeeCars cho thấy, ôtô màu vàng giữ giá nhất và mang lại giá trị bán lại cao nhất dù sau 3 năm sử dụng. Cụ thể, những chiếc ôtô màu vàng có tỷ lệ mất giá chỉ 13,5% khi bán lại sau 3 năm sử dụng, thấp nhất trong các loại màu. Xếp thứ hai là ô tô màu be có tỷ lệ mất giá là 17,8%. Cũng theo kết quả khảo sát của iSeeCars tỷ lệ mất giá của ôtô màu xám và màu trắng là cao nhất, con số lần lượt là 22,5% và 21,9%. Kết quả khảo sát cũng được phân chia theo từng phân khúc xe để có thể thấy màu sơn ôtô nào giữ giá nhất sau khi sang tay. Ở phân khúc xe bán tải, những xe màu be thường có tỷ lệ khấu hao thấp hơn so với những xe màu khác, chỉ 7,9% sau 3 năm sử dụng. Màu sơn này thường được sử dụng trên những phiên bản offroad của một số mẫu xe như Jeep Gladiator và Toyota Tacoma TRD. Trong khi đó, ở phân khúc SUV, những xe mang màu sơn vàng lại giữ giá hơn cả, khi có tỷ lệ khấu hao là 9,1%. Đối với dòng sedan, xe có sơn ngoại thất màu nâu lại giữ giá nhất, hai màu đỏ và cam chỉ đứng sau. Video: Top xe sedan hạng B giữ giá nhất hiện nay.

