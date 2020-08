Xe lắp ráp tại Việt Nam "hot" nhờ giảm phí trước bạ

Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 24.065 xe, tăng 0,3 % so với tháng 6/2020 và giảm 13% so với tháng 7/2019. Trong đó có 17.593 xe du lịch; 6.133 xe thương mại và 339 xe chuyên dụng. So với tháng 6/2020, doanh số xe du lịch tăng 0,1%; xe thương mại tăng 0,4% và xe chuyên dụng tăng 10%.

Sản lượng của xe ôtô lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% so với tháng 6 và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.977 xe, giảm 2% so với 6. Như vậy, xe lắp ráp có doanh số gấp đôi xe nhập khẩu, có lẽ nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 70 của Chính phủ.

Trong tháng 7/2020 vừa qua doanh số toàn thị trường đạt 24.065 xe, xe lắp ráp chiếm đến 17,5 nghìn xe, gấp đôi doanh số xe nhập khẩu.

Tính 7 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 28% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ôtô du lịch giảm 29%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng giảm 39% so với cùng kì năm ngoái.