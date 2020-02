"Xế hộp" Daihatsu Charade chỉ 160 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe cỡ nhỏ Daihatsu Charade được nhập khẩu về thị trường Việt Nam sở hữu kích thước nhỏ gọn để phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, xe có chiều dài còn ngắn hơn cả chiếc xe nhỏ nhất được lắp ráp trong nước trước đây là Daewoo Matiz hay Kia Morning đời cũ. Chiều dài tổng của Charade là 3.410 mm, ngắn hơn hai chiếc xe kia tới 85 mm. Tuy nhiên, trục cơ sở của Daihatsu Charade đời 2006 tại Việt Nam lại dài tới 2.390 mm, hơn Kia Morning 20mm. Điều đó cho phép các nhà thiết kế kéo dãn khoảng cách giữa hai hàng ghế, tạo sự thoải mái cho cả người ngồi phía trên lẫn ở hàng ghế sau hơn so với mẫu xe Hàn Quốc. Không gian là một thứ xa xỉ đối với mẫu xe cỡ nhỏ Daihatsu Charade này, chính vì vậy nên khoang hành lý của xe chỉ có thể tích 157 lít. Bù vào đó, hàng ghế phía sau có thể gập hoàn toàn ra phía trước khi cần thêm chỗ để đồ hoặc chỉ gập một nửa. Với các cánh cửa mở ra gần như một góc 90 độ so với thân xe, đồng thời ghế ngồi cao (điểm thấp nhất cũng cao hơn mặt đất 580 mm), người sử dụng ra vào xe rất thoải mái. Nội thất của Charade hướng tới sự đơn giản. Bảng đồng hồ lớn với thông số về tốc độ, vòng tua máy và nhiên liệu. Bảng điều khiển trung tâm đơn giản với 3 phím tròn lớn. Trang bị giải trí tiêu chuẩn là radio nhưng sau một thời gian sử dụng, nó được nhiều người dùng độ lại nhiều tính năng hiện đại hơn. Charade cũng được đánh giá cao về tính an toàn. Khung xe vững vàng đủ đảm bảo tính mạng cho người sử dụng trong các thử nghiệm va chạm đằng trước và va chạm cạnh với xe lớn hơn, ở tốc độ 50 km/h. Một trong những điểm đáng chú ý của Daihatsu Charade là nó trang bị động cơ cam kép DOHC (Double Overhead Camshaft), trong khi các xe cùng hạng sử dụng động cơ cam đơn SOHC (Single Overhead Camshaft). Động cơ cam kép có hai trục cam riêng biệt bố trí trong cụm đầu xi-lanh (trên đỉnh piston) để điều khiển các van nạp và xả. So với loại SOHC, các van của động cơ DOHC hoạt động nhanh hơn và chính xác hơn. Vì thế, kiểu thiết kế này được áp dụng khi chế tạo các động cơ mạnh mẽ, tốc độ cao. Động cơ dùng cho Charade có dung tích 1.000 cc, 3 xi-lanh 12 van. Tại thời điểm nhập về Việt Nam năm 2006, giá xe Daihatsu Charade bán ra gần 20.000 USD (khoảng hơn 400 triệu đồng), còn ở thời điểm hiện tại, người ta có thể mua nó với giá từ 150 – 200 triệu đồng tùy vào chất lượng và đời xe. Video: Chi tiết xe giá rẻ Daihatsu Charade.

Mẫu xe cỡ nhỏ Daihatsu Charade được nhập khẩu về thị trường Việt Nam sở hữu kích thước nhỏ gọn để phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong thành phố, xe có chiều dài còn ngắn hơn cả chiếc xe nhỏ nhất được lắp ráp trong nước trước đây là Daewoo Matiz hay Kia Morning đời cũ. Chiều dài tổng của Charade là 3.410 mm, ngắn hơn hai chiếc xe kia tới 85 mm. Tuy nhiên, trục cơ sở của Daihatsu Charade đời 2006 tại Việt Nam lại dài tới 2.390 mm, hơn Kia Morning 20mm. Điều đó cho phép các nhà thiết kế kéo dãn khoảng cách giữa hai hàng ghế, tạo sự thoải mái cho cả người ngồi phía trên lẫn ở hàng ghế sau hơn so với mẫu xe Hàn Quốc. Không gian là một thứ xa xỉ đối với mẫu xe cỡ nhỏ Daihatsu Charade này, chính vì vậy nên khoang hành lý của xe chỉ có thể tích 157 lít. Bù vào đó, hàng ghế phía sau có thể gập hoàn toàn ra phía trước khi cần thêm chỗ để đồ hoặc chỉ gập một nửa. Với các cánh cửa mở ra gần như một góc 90 độ so với thân xe, đồng thời ghế ngồi cao (điểm thấp nhất cũng cao hơn mặt đất 580 mm), người sử dụng ra vào xe rất thoải mái. Nội thất của Charade hướng tới sự đơn giản. Bảng đồng hồ lớn với thông số về tốc độ, vòng tua máy và nhiên liệu. Bảng điều khiển trung tâm đơn giản với 3 phím tròn lớn. Trang bị giải trí tiêu chuẩn là radio nhưng sau một thời gian sử dụng, nó được nhiều người dùng độ lại nhiều tính năng hiện đại hơn. Charade cũng được đánh giá cao về tính an toàn. Khung xe vững vàng đủ đảm bảo tính mạng cho người sử dụng trong các thử nghiệm va chạm đằng trước và va chạm cạnh với xe lớn hơn, ở tốc độ 50 km/h. Một trong những điểm đáng chú ý của Daihatsu Charade là nó trang bị động cơ cam kép DOHC (Double Overhead Camshaft), trong khi các xe cùng hạng sử dụng động cơ cam đơn SOHC (Single Overhead Camshaft). Động cơ cam kép có hai trục cam riêng biệt bố trí trong cụm đầu xi-lanh (trên đỉnh piston) để điều khiển các van nạp và xả. So với loại SOHC, các van của động cơ DOHC hoạt động nhanh hơn và chính xác hơn. Vì thế, kiểu thiết kế này được áp dụng khi chế tạo các động cơ mạnh mẽ, tốc độ cao. Động cơ dùng cho Charade có dung tích 1.000 cc, 3 xi-lanh 12 van. Tại thời điểm nhập về Việt Nam năm 2006, giá xe Daihatsu Charade bán ra gần 20.000 USD (khoảng hơn 400 triệu đồng), còn ở thời điểm hiện tại, người ta có thể mua nó với giá từ 150 – 200 triệu đồng tùy vào chất lượng và đời xe. Video: Chi tiết xe giá rẻ Daihatsu Charade.