Xe điện Nimbus Halo 3 bánh an toàn, tiện lợi hơn 150 triệu đồng

Nimbus Halo 3 bánh cơ bản là một mẫu môtô, nhưng lại khép kín hoàn toàn và trang bị những tính năng an toàn tương tự như trong một chiếc xe ôtô thông thường. Nó chạy bằng điện hoàn toàn, và nhờ kích thước nhỏ xíu, tỏ ra rất tiện ích trong hoàn cảnh tắc đường, chưa kể chi phí hoạt động và duy trì rẻ. Nó cũng có khả năng nghiêng xe khi bẻ cua, và nếu bạn vẫn chưa cảm thấy tượng, vậy thì nó còn có giá bán rẻ hơn so với một số mẫu xe máy điện coao cấp. Rõ ràng Nimbus đang hứa hẹn rất nhiều điều với sản phẩm của mình. Đó cũng là một mục tiêu vừa đáng ngưỡng mộ vừa gần như không thể hoàn thành, vậy nên hi vọng Nimbus có thể kiên trì tới cuối cùng. Bởi nếu xe điện Nimbus Halo có thể được đưa vào sản xuất và bán ra thị trường thật, nó sẽ là một sự đột phá. Công ty Nimbus có kế hoạch cung cấp hai bản xe Halo, bản Halo tiêu chuẩn và bản X. Hai bản xe này chỉ tồn tại một vài điểm khác biệt, ví như bản X có sử dụng một số chất liệu sợi carbon và có tốc độ cùng cự ly di chuyển cao hơn. Ý tưởng cho cả hai đều giống nhau: một phương tiện cho người dân đô thị mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó tiện lợi và tiết kiệm như mô tô, nhưng lại an toàn và che nắng che mưa như ô tô. Nimbus Halo sẽ được làm bằng thép cường độ cao và hợp kim nhôm với thân vỏ nhựa nhiệt dẻo để vừa nhẹ vừa an toàn. Chiếc xe trông nhỏ bé là thế, song nhà sản xuất nói rằng người dùng cũng sẽ có khoảng trống để chứa đồ tạp hóa. Xe có chiều dài 2,3 mét và chiều rộng 0,81 mét, không lớn hơn môtô là bao nhưng cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn hẳn. Đó là bởi vì Halo được trang bị túi khí phía trước và hai bên cửa sổ, phanh ABS, cũng như các hệ thống an toàn chủ động như cảnh báo rời làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Chưa hết, nó cũng có tính năng đỗ xe tự động, cập nhật từ xa, và một loạt các thiết bị cảm biến và truyền động dành cho Nimbus Balance, công nghệ độc quyền giúp nó nghiêng thân thể khi rẽ. Nimbus tuyên bố rằng Halo sẽ có tính “xanh” hơn 3 lần so với một chiếc ôtô điện phổ thông bởi nó nhỏ và tiết kiệm hơn. Xe có trang bị một cụm pin 8,1 kWh, cho phép nâng cấp thành 12,4 kWh, mang lại cự li di chuyển lần lượt 126 km và 191 km trong thành phố. Nó cũng có lắp đặt cả hệ thống phanh phục hồi. Cuối cùng, tốc độ tối đa là 80 km/h với bản Halo tiêu chuẩn và 145 km/h với bản X. Nimbus đặt mục tiêu bán những chiếc xe 3 bánh này làm một phương tiện cá nhân và cho thuê chúng thông qua dịch vụ thuê bao. Lựa chọn thứ hai sẽ đi kèm với quyền truy cập vào mạng lưới trạm sạc điện và bãi đỗ xe miễn phí được chỉ định, cùng với các đặc quyền hấp dẫn khác. Giá xe Nimbus Halo 2022 sẽ có giá khởi điểm 6.420 USD (khoảng 148 triệu đồng), với nhiều phương án chi trả khác nhau. Dự kiến xe bán ra trên toàn thế giới vào nửa cuối năm 2022, đầu năm 2023. Video: Xem mẫu xe chạy điện 3 bánh giá rẻ mới.

