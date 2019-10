Xe điện Mỹ Bollinger thiết kế như Mercedes G-Class "lai" Tesla

Là một công ty xuất phát từ Michigan, Mỹ, Bollinger Motors tham vọng đem tới cho các khách hàng những mẫu xe ôtô điện Bollinger trong kiểu dáng SUV và pickup "bụi phủi", mạnh mẽ, tiện dụng. Để thực hiện mục tiêu này, hãng đã công bố 2 mẫu xe thử nghiệm đầu tiên đó là B1 và B2. Chúng lần lượt có kiểu dáng SUV và bán tải quen thuộc, và chịu ảnh hưởng từ những dòng xe địa hình nổi tiếng. Về thiết kế, cả Bollinger B1 và B2 đều có kiểu dáng vuông vức và rộng ngang, khiến chúng trông như "con lai" của Mercedes G-Class với Hummer. Sự khác biệt của 2 mẫu xe này chỉ nằm từ cột C trở về sau, khi B1 có mui kéo dài và B2 thay bằng phần thùng. Với thùng tải, B2 cũng lớn hơn về cả chiều dài tổng thể (4.356mm so với 5.270mm) và trục cơ sở (3.018mm so với 3.530mm). Chúng đều có chiều rộng lên tới 1.960mm và cao 1.846mm. Những sự khác biệt này đã khiến cho B1 có góc chạm gầm và góc thoát lớn hơn là 30 và 43 độ, thay vì chỉ 25 và 28 độ như B2. Trong khi đó do có phần đầu giống nhau, chugns đều có góc tới 52 độ. Những con số này đem tới khả năng vượt địa hình vượt trội cho các dòng xe Bollinger. Tiếp tục hướng tới sự tiện dụng khi đi địa hình, hãng xe Mỹ này còn thiết kế thân cùng các cửa kính của B1 và B2 với khả năng dễ dàng tháo rời. Nội thất của chúng cũng có nhiều trang bị khác nhau như hàng ghế sau tháo rời được, tuỳ chọn ghế có sưởi, 6 ổ điện 110V, kết nối Bluetooth và mui kính. Một điểm khá kỳ lạ của B1 và B2 đó là chúng có thiết kế tối giản tới mức không có túi khí, nhưng Bollinger khẳng định rằng cặp đôi xe điện địa hình này vượt trội hơn cả các tiêu chuẩn an toàn của Cục an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ NHTSA chỉ bằng các dây an toàn. B1 và B2 sẽ sử dụng cùng hệ động lực hai mô-tơ, cho công suất 614 mã lực và mô-men xoắn 906 Nm. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện là một bộ pin 120 kWh nằm dưới sàn xe, có tầm hoạt động ước tính là 322 km nếu đo theo chuẩn của cục khí thải Mỹ EPA - khá đáng nể với trọng lượng xe là 2.268 kg. Theo Bollinger, pin này hỗ trợ sạc Cấp 1 (110 V) và 2 (220 V) và nó sẽ mất khoảng 10 giờ để sạc đầy với kết nối Loại 1 SAE J1772. Ngoài ra, chiếc xe còn có sạc nhanh DC cấp 3 tuỳ chọn với kết nối CCS, chỉ mất 75 phút để sạc đầy. Về hiệu năng, B1 và B2 có khả năng tăng tốc từ 0-96km/h (0-60 mph) chỉ trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 161km/h. Chúng không nhanh như những chiếc xe điện Porsche và Tesla đang cung cấp, nhưng Bollinger không quan tâm đến tốc lực khi phát triển B1 và B2. Thay vào đó, công ty tập trung vào việc chế tạo chúng với khả năng vượt địa hình ấn tượng nhờ, một hộp số hai tốc độ thấp/cao, moay-ơ dẫn động bánh răng, khoảng sáng gầm 380mm, hành trình phuộc 254mm, khả năng chịu tải 2.363kg và sức kéo 3.402kg. Hiện tại hãng xe ôtô Bollinger đã công bố sẽ sản xuất B1 và B2 kể từ nửa sau của năm 2020, tuy nhiên họ chưa công bố giá bán cho chúng. Video: Xe điện Mỹ Bollinger thiết kế như Mercedes G-Class "lai" Tesla.

