Volkswagen Lamando L 2022 sẽ là "đối thủ" nặng ký của Honda Civic

Volkswagen Lamando thế hệ mới là sản phẩm của sự hợp tác giữa SAIC và Volkswagen, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2014, tại Trung Quốc. Và sau 8 năm có mặt trên thị trường, Lamando đã được bổ sung thế hệ thứ hai tại thị trường tỷ dân. Chiếc sedan cỡ C đã được phát triển thành một mẫu xe thực dụng hơn với kiểu dáng đẹp mắt cùng những trang bị công nghệ hiện đại. Volkswagen Lamando L 2022 mới được phát triển dựa trên nền tảng MQB-EVO, tương tự như Audi A3. So với người anh em thế hệ trước, xe có kích thước lớn hơn đáng kể. Cụ thể chiếc sedan có chiều dài 4.784 mm, chiều rộng 1.831 mm, chiều cao 1.469 mm và chiều dài cơ sở 2.731 mm. Với số đo này, Lamando L 2022 dài hơn 186 mm, hẹp hơn 5 mm, cao hơn 4 mm và chiều dài cơ sở tăng 75 mm so với thế hệ cũ. Một điểm đáng chú ý không thể bỏ qua trên Volkswagen Lamando L 2022 là thiết kế cửa không khung được VW giới thiệu vào năm 2019 và đã được áp dụng trên một số mẫu xe như Golf, Audi A3, Leon và mới nhất là chiếc SUV cỡ lớn Talagon dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Volkswagen Lamando L 2022 có một “khuôn mặt” khá hung dữ và có phần hơi “nham hiểm” với lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế vuốt nhẹ lên trên, rãnh lưới dạng đa điểm và được mạ crôm nổi bật. Hai bên cạnh của lưới là khe gió được đặt nằm dọc. Lamando L 2022 có cụm đèn pha LED được bao quanh bởi dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ “L” và được nối liền với nhau bằng một dải đèn LED thanh mảnh, nằm ngang xuyên qua logo có thể phát sáng của hãng. Nhìn ngang hông xe, Volkswagen Lamando L 2022 trông khá thể thao với đường mái được vuốt xuống thấp dần về phía cửa hậu và đường vai kép mang tới cảm giác to lớn hơn. Chiếc sedan cỡ C được trang bị bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 18 inch sơn hai màu tương phản. Di chuyển ra phía sau, Volkswagen Lamando L 2022 có đèn hậu LED thiết kế vắt ngang đuôi xe, được nối với nhau bằng nẹp màu đen. Logo có thể phát sáng của hãng được bố trí ngay tại vị trí trung tâm của cửa cốp và ngay bên dưới là tem chữ nổi "Lamando L". Ngoài ra, xe còn được trang bị cánh gió nhỏ trên nắp cốp sau và nẹp mạ crôm tạo hình ống xả giả cho xe. Volkswagen Lamando L 2022 cung cấp cho người dùng cấu hình 5 chỗ ngồi rộng rãi, tiện ích và rất hiện đại. Một số trang bị nổi bật có thể kể đến trên chiếc sedan này gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí, vô lăng vát đáy thể thao, cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, hệ thống âm thanh Beats, cửa sổ trời, lẫy chuyển số DSG, ghế trước chỉnh điện,bệ tỳ tay trung tâm với hai khay để cốc và một cặp cổng USB,… . Về truyền động, Volkswagen Lamando L 2022 sở hữu khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán vào mùa xuân năm nay tại thị trường Trung Quốc. Hiện mức giá xe Volkswagen Lamando L 2022 vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Volkswagen Lamando L 2022 tại Trung Quốc.

