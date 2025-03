Ngày 29/3, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục mở cuộc tấn công toàn diện vào trên tất cả các mặt trận ở Ukraine, kéo dài tiền tuyến để tiếp tục “bào mòn” các nguồn lực của quân đội Ukraine (AFU), đồng thời chiếm giữ các vùng lãnh thổ nông thôn. Trong khi AFU dựa vào các thành phố lớn và cố gắng hết sức để chống trả. Những mặt trận giao tranh ác liệt nhất hiện nay là Kursk-Sumy; Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov; Toretsk, Chasov Yar, Pokrovsk và Velyka Novosyolka thuộc tỉnh Donetsk; Zaporozhye. Do đó, nhìn vào diễn biến tình hình chiến đấu trong những ngày qua, có thể thấy có ba vấn đề sẽ có tác động lớn đến tình hình chiến đấu trong những tuần tới: Đầu tiên, AFU sau khi thất bại ở mặt trận Kursk, đã phải rút về Sumy và khẩn trương xây dựng tuyến phòng thủ tại đây. Vào ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Bắc RFAF tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine, đã chiếm được làng Veselivka, gần biên giới Nga-Ukraine. Còn Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia số 103, đơn vị tinh nhuệ của AFU, đã được điều từ tỉnh Lviv (giáp Ba Lan) ra mặt trận Sumy. Lực lượng phòng vệ quốc gia của AFU, thực chất là lực lượng được tổ chức lại từ lực lượng dân quân tự vệ; vì vậy, binh lính của mỗi lữ đoàn phòng vệ quốc gia, về cơ bản đều đến từ cùng một địa phương. Ví dụ, Lữ đoàn Phòng vệ Nội địa số 103 luôn được gọi là Lữ đoàn Lviv; nên nhớ Lviv là địa phương đi đầu chống Nga và chống lại tư tưởng ly khai của dân miền Đông Ukraine. Vì vậy, Lữ đoàn Phòng vệ Quốc gia 103 luôn được coi là lực lượng tinh nhuệ của AFU. Lữ đoàn đã chiến đấu rất anh dũng trên chiến trường; vào tháng 9/2023, số thương vong lên tới 5.000 người. Vào giữa tháng 9/2024, khi cuộc phản công đầu tiên của RFAF bắt đầu diễn ra ở Kursk, lúc này Lữ đoàn 103 đã được đưa tới mặt trận Kursk để tăng cường khả năng phòng thủ. Hiện tại, khi AFU đang gặp khó khăn ở Sumy, Kiev đã ngay lập tức điều Lữ đoàn 103 vừa trở về Lviv để nghỉ ngơi, trở lại tiền tuyến. Rõ ràng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã không đánh giá thấp việc RFAF đã mở được 5 đầu cầu trên khu vực biên giới tỉnh Sumy. Đặc biệt là sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Putin, về việc thiết lập vùng đệm biên giới ở tỉnh Sumy; do vậy họ đang phải cố gắng hết sức mình để chống trả. Thứ hai, RFAF tiếp tục đẩy tàn quân của AFU ở Kursk về phía rừng biên giới. Ngày 29/3, RFAF tiếp tục truy quét quân Ukraine ở khu vực Kursk. Hiện nay, ngay cả kênh Deep State của Tổng cục Tình báo Ukraine cũng phải công nhận, diện tích khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát chỉ còn lại 69 km vuông. Nói cách khác, AFU đã mất khoảng 10 km vị trí chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn chưa ra lệnh rút quân hoàn toàn khỏi Kursk. Hơn nữa, trong một đoạn video ngắn vào buổi tối hôm đó, Tổng thống Zelensky cũng nói rõ rằng, lý do AFU vẫn cố thủ ở khu vực Kursk, là để ngăn chặn quân Nga tiến vào Sumy và Kharkiv. Rõ ràng là lãnh đạo Kiev đang tìm kiếm một lối thoát trước cho quân của mình đang bị bao vây và không thể rút lui khỏi Kursk. Gần đây, cuộc sống tàn khốc của lính Ukraine ở Kursk ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều binh lính bị thương đã bị bỏ lại ngay trên chiến trường. Trong cái lạnh giá buốt ở vùng Kursk, không được tiếp tế hậu cần đầy đủ, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Vào ngày 28/3, phía Nga đã trao trả hơn 900 thi thể binh lính Ukraine cho Kiev, phần lớn trong số đó đã bị AFU bỏ lại trên chiến trường Kursk. Thứ ba, người sáng lập Tiểu đoàn Azov của Ukraine nhấn mạnh rằng, RFAF đang sử dụng chiến thuật “ngàn vết cắt” để bào mòn quân đội Ukraine. Ngày 29/3, Biletsky, chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU, được mở rộng từ Tiểu đoàn Azov ban đầu, đã công khai tiết lộ về chiến lược này của RFAF. Biletsky cho biết, trên một mặt trận rộng hàng nghìn km, RFAF không tìm kiếm chiến thắng ở cấp độ chiến đấu, mà sử dụng chiến thuật “ngàn nhát cắt” mỗi ngày, để duy trì các cuộc tấn công quy mô nhỏ liên tục, tra tấn AFU cả về thể chất và tinh thần, làm cạn kiệt quân số. Mục đích là buộc tuyến phòng thủ của AFU phải sụp đổ hoặc đầu hàng. Được biết Biletsky nguyên là một giảng viên đại học, có năng lực lãnh đạo các tổ chức cộng đồng và nghiên cứu lịch sử quân sự Ukraine. Sau đó, ông trở thành trung tá cảnh sát. Sau năm 2014, ông chỉ huy Tiểu đoàn Azov chiến đấu ở miền Đông Ukraine. Biletsky có tư duy quân sự rất nhạy bén, nhưng đã nhiều lần không tuân theo mệnh lệnh trên chiến trường. Ví dụ, Biletsky đã chỉ huy Lữ đoàn 3 Azov, đơn vị chịu một nửa tổn thất, tự rút lui khỏi thành phố Avdeevka mà không đợi lệnh cấp trên. Kết quả là, ông Biletsky bị Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, cáo buộc là người chịu trách nhiệm cho sự thất thủ của Avdeevka. Sau khi RFAF mở mặt trận Kharkov, Biletsky cũng từ chối chỉ huy Lữ đoàn 3 Azov tới đó làm bia đỡ đạn. Người ta nói rằng, vịt là loài biết đầu tiên biết khi nào nước sông ấm lên vào mùa xuân. Biletsky giàu kinh nghiệm, hẳn phải cảm nhận được áp lực của đợt tấn công liên tục này, khiến AFU kiệt sức. Trong khi quân đội Ukraine đang kháng cự ngoan cường dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.500 km, thì ở phía sau, Tổng Tư lệnh AFU phàn nàn với đồng minh, rằng Ukraine phải chịu đựng các cuộc tấn công từ hơn một trăm UAV tự sát tầm xa mỗi ngày của Nga. Đồng tình với nhận xét của tướng Syrsky, ông Kostenko, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine, cũng đưa ra phán quyết rằng, cuộc tấn công lớn nhất của RFAF sẽ được phát động vào mùa hè tới đây. Nói cách khác, AFU phải tích cực chuẩn bị cho những khó khăn lớn hơn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Sina).

