Đoàn Văn Hậu tận hưởng bên gia đình

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh đi cafe thư thái vào một ngày cuối tuần bên cạnh bà xã Doãn Hải My. Đôi vợ chồng trẻ tận hưởng chút không khí lạnh của Hà Nội trong một ngày đẹp trời. Nàng WAGs Doãn Hải My cũng đăng tải những hình ảnh được ông xã làm phó nháy chụp cho. Có thể thấy, Đoàn Văn Hậu đang tận hưởng cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng bên cạnh gia đình nhỏ trong thời gian điều trị chấn thương. Trong một số tấm hình được đăng tải trước đó, có thể thấy chân của cầu thủ sinh năm 1999 vẫn phải bó vì chấn thương dai dẳng mà anh gặp phải. Sau khi dính chấn thương ở gót chân hồi tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể thi đấu cho Công an Hà Nội. Được biết, hậu vệ người Thái Bình từng nhiều lần phẫu thuật, sang Hàn Quốc, Singapore chữa trị nhưng hiệu quả không như mong đợi. Dù rất khao khát trở lại thi đấu, nhưng hậu vệ gốc Thái Bình vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi quá trình hồi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, thay vì tiếc nuối hay nóng vội, Văn Hậu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Kể từ khi kết hôn với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Hậu vệ 25 tuổi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã xinh đẹp. Cả hai thường cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những bữa ăn ấm áp và luôn đồng hành trong các sự kiện quan trọng của nhau. Dù chưa thể thi đấu, Văn Hậu vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt để đảm bảo thể lực. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh trong phòng gym, thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng chăm sóc tinh thần bằng cách thư giãn, tham gia các hoạt động ngoài trời và tận hưởng sở thích cá nhân. Điều này giúp anh giữ được sự cân bằng, không bị áp lực trước sự mong đợi từ người hâm mộ.

