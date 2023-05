VinFast VF7 chạy 450 km/lần sạc lần đầu lăn bánh tại Việt Nam

Không lâu sau khi chính thức xuất xưởng VF5, VinFast tiếp tục có động thái nhá hàng một mẫu SUV điện VF7. Ngày 30/4 vừa qua, hình ảnh VinFast VF7 tại Việt Nam đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Xe có màu sơn xám tối, khá giống với mẫu concept từng được giới thiệu tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2022. Theo công bố, VinFast VF7 chạy điện thuộc phân khúc SUV cỡ C, với các số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại với điểm nhấn là dải đèn LED định vị hình chữ "V" đặc trưng của VinFast. Cụm đèn pha LED dạng projector đặt thấp bên dưới cản trước giống các mẫu xe đã được giới thiệu trước đây. Do đây là ô tô điện nên VinFast VF7 không có lưới tản nhiệt phía trước. Đằng sau, VinFast VF7 được trang bị dải đèn LED hình chữ "V" giống phía trước. Bên cạnh đó, xe còn có cụm đèn nằm dọc cỡ lớn ở hai góc đuôi xe, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 nẹp màu bạc trên cản sau giống cản trước. Tương tự 2 mẫu xe "đàn anh" là VF8 và VF9, không gian nội thất của VF7 cũng mang phong cách tối giản, với hướng thiết kế tập trung tối đa vào sự thoải mái dành cho người lái. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 12,9inch đối với bản Eco và 15 inch đối với bản Plus. Xe được trang bị cần số và phanh tay dạng điện tử, màn hình HUD, vô-lăng tích hợp ga tự động và sạc không dây. Ở phiên bản tiêu chuẩn, VF7 có ghế ngồi bọc nỉ, còn trên phiên bản cao cấp, xe được trang bị ghế da và cửa sổ trời.VinFast VF7 Eco chạy điện trang bị động cơ có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước FWD. Trong khi đó, VF 7 bản Plus có công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm kết hợp hệ dẫn động 4 bánh AWD. Xe được trang bị cụm pin dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa là 450 km đối với bản Eco, trong khi con số trên phiên bản Plus là 431 km. Video: Trên tay Vinfast VF7 chạy điện của Việt Nam.

