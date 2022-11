VinFast VF7 2023 ra mắt phiên bản Eco và Plus tại LAAS 2022

Tại Paris Motor Show diễn ra vào tháng 9 năm nay, hãng VinFast tiếp tục giới thiệu dàn xe ôtô điện của mình, bao gồm VF6, VF7, VF8 và VF9. Đến với triển lãm Los Angeles 2022, khai mạc vào ngày 17/11 ở bang California, Mỹ lần này, 2 mẫu xe điện VinFast VF7 và VF6 lại lần đầu tiên được công bố thông số kỹ thuật. So với "đàn em" VF6, VinFast VF7 2023 chạy điện có lẽ thu hút sự chú ý hơn cả và thuộc phân khúc SUV cỡ C. Theo hãng VinFast, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.545 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Kích thước này hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất rộng rãi cho VinFast VF7. Tương tự như 2 đàn anh VF8 và VF9, VinFast VF7 cũng có 2 phiên bản là Eco và Plus. Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 phiên bản này chính là trang bị. Theo đó, VinFast VF7 Eco được trang bị 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, mạnh 150 kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Vì thế, VinFast VF7 bản Eco chỉ có hệ dẫn động cầu trước FWD. Trong khi đó, VinFast VF7 Plus được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tổng cộng 260 kW (khoảng 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Đáng tiếc là hiện hãng VinFast chưa công bố thông tin về pin và phạm vi di chuyển của VF7. Về thiết kế, VF7 do Torino Design chắp bút cùng VinFast. Mẫu xe này sở hữu những nét thiết kế đặc trưng của thương hiệu Việt như hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" nằm sát với nắp ca-pô và bao quanh logo của nhà sản xuất. Cụm đèn pha chính của xe được đặt phía dưới và trang trí bằng dải đèn hình chữ "L". Ở giữa 2 hốc gió trung tâm của VinFast VF7 còn có hộp màu đen để đặt radar, phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp bộ vành la-zăng có đường kính 21 inch với thiết kế 5 chấu khí động lực học. Thêm vào đó là nóc dốc về phía sau mượt mà và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, mang đến thiết kế liền lạc đồng thời giảm độ ồn và hệ số lực cản không khí. Đằng sau, VinFast VF7 được trang bị dải đèn LED hình chữ "V" giống phía trước. Bên cạnh đó, mẫu SUV điện này còn có cụm đèn nằm dọc cỡ lớn ở hai góc đuôi xe, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 nẹp màu bạc trên cản sau. Ngoài ra, mẫu SUV điện cỡ C này còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp bên dưới đèn pha, xung quanh biển số trước, trên hốc bánh, sườn xe, cửa cốp, anten hình vây cá và cản sau. Ngay cả các cột của xe cũng được sơn màu đen bóng, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi hợp thời trang. Bên trong VinFast VF7 là không gian nội thất được thiết kế khá thể thao nhờ sự kết hợp giữa những màu sắc tương phản như xám - đỏ và vô lăng vát đáy D-cut. Trong đó, màu đỏ xuất hiện trên vô lăng, tapi cửa, cụm điều khiển trung tâm, bệ tì tay và ghế. Ngay cả chỉ khâu trên mặt táp-lô, vô lăng, ghế và tapi cửa cũng có màu đỏ. Ngoài ra, trong xe còn có những chi tiết ốp kim loại ở vô lăng, cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa, tạo cảm giác cao cấp. Tiếp đến là màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, được thiết kế hướng về phía người lái, cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô hay và núm xoay chuyển số đặt gần bệ tì tay trung tâm. Hiện thời điểm bán ra thị trường và giá xe VinFast VF7 2023 vẫn chưa được công bố. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ C này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau. VinFast cho biết, VF7 sẽ có chế độ bảo hành 10 năm cho xe, 10 năm hoặc trọn đời cho pin (không giới hạn số km), cùng các dịch vụ bảo dưỡng, cứu hộ di động, sửa chữa linh hoạt 24/7 tương tự các mẫu ôtô điện khác của hãng. Video: Chi tiết VinFast VF7 2023 tại Angeles Auto Show 2022.

