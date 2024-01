VinFast VF5 Plus tăng giá bán, vẫn rẻ hơn Toyota Raize và Kia Sonet

VinFast VF5 Plus tại Việt Nam đã chính thức được mở bán vào hồi tháng 12/2022 với giá bán 458 triệu đồng (không kèm pin) và 538 triệu đồng (kèm pin). Sau hơn 1 năm, mẫu ôtô điện hạng A này đã được điều chỉnh giá bán lần đầu tiên. Theo đó, giá xe VinFast VF5 Plus hiện là 468 triệu đồng nếu không kèm pin và 548 triệu đồng nếu kèm pin. So với giá niêm yết trước đó, mẫu SUV điện này đắt hơn 10 triệu đồng. Đồng thời, giá lăn bánh tham khảo của xe cũng tăng lên 492 triệu đồng (không kèm pin) và 572 triệu đồng (kèm pin). Những khách hàng mua xe không kèm pin thì cần trả thêm tiền thuê pin hàng tháng. Theo công bố của VinFast, chi phí thuê pin của VinFast VF5 Plus là 1,6 triệu đồng/tháng với quãng đường dưới 3.000 km và 2,7 triệu đồng/tháng với quãng đường trên 3.000 km. Ngoài ra, khách hàng mua VinFast VF5 Plus không kèm pin còn phải trả phí cọc thuê pin là 15 triệu đồng. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi khách hàng chuyển nhượng xe hoặc không còn nhu cầu thuê pin. Mặc dù VinFast VF5 Plus tăng giá nhưng vẫn có mức bán tương đối hấp dẫn khi so với các đối thủ cùng cỡ chạy xăng. Điển hình như Toyota Raize có giá bán niêm yết ở mức 552 triệu đồng, Kia Sonet có giá 519-574 triệu đồng hay như Hyundai Venue khởi điểm 539 triệu đồng và cao nhất lên đến 579 triệu đồng. Ngoài ra, VinFast VF5 Plus còn được hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ vì là xe điện. Như vậy, giá lăn bánh của VF5 Plus ngay cả khi mua đứt pin cũng chỉ ngang các đối thủ trong phân khúc. Xe thuộc phân khúc xe CUV hạng A, nhỏ nhất trong các dòng ôtô điện của hãng với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm). VinFast VF 5 Plus sở hữu nội thất với 5 chỗ ngồi kèm những trang bị tiện nghi như bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Đáng tiếc, xe chỉ được trang bị phanh tay cơ và không có bệ tì tay. So với các đối thủ chạy xăng, VinFast VF 5 Plus có điểm cộng là các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao như: kiểm soát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ phía sau và camera lùi. Cung cấp sức mạnh cho VinFast VF 5 Plus là khối động cơ điện có công suất tối đa 100kW (quy đổi khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 135Nm. Bộ pin theo xe có dung lượng 37,23kWh, đem lại phạm vi hoạt động tối đa khoảng 300km. Xe sở hữu chiều dài cơ sở của xe đạt 2.514mm, vượt trội hơn Kia Sonet và Hyundai Venue nhưng nhỏ hơn một chút so với Toyota Raize. VinFast VF 5 có ưu điểm với khoảng sáng gầm xe cao và góc thoát lớn. Chi tiết này giúp xe di chuyển linh hoạt ở nhiều loại địa hình khác nhau, cơ động ở nhiều nơi trong đô thị. Video: 560 triệu lăn bánh Vinfast VF5 Plus - đắt hay rẻ?

