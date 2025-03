Toyota Land Cruiser LC300 2025 từ 893 triệu, chưa bán đã "cháy hàng"

Toyota luôn có xu hướng tinh chỉnh các dòng xe biểu tượng thay vì thiết kế lại hoàn toàn và bản nâng cấp của Toyota Land Cruiser 300 Series 2025 mới là minh chứng rõ ràng. Hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản cải tiến nhẹ của mẫu SUV cỡ lớn này tại thị trường nội địa. Phiên bản 2025 của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser LC300 không có thay đổi về thiết kế so với thời điểm tháng 8/2021. Thay vào đó, Toyota tập trung vào việc cải thiện công nghệ của mẫu xe này. Những thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ nội thất của Toyota Land Cruiser LC300 2025. Các phiên bản tầm trung và cao cấp giờ đây được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch với giao diện có thể tùy chỉnh. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ. Hệ thống thông tin giải trí của xe đi kèm màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khách hàng có thể nâng cấp lên màn hình lớn hơn với kích thước 12,3 inch nếu muốn. Nhằm giảm thiểu tình trạng Land Cruiser là mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Nhật Bản, hãng Toyota đã bổ sung hàng loạt tính năng chống trộm mới cho xe. Đầu tiên là hệ thống “My Car Start Lock” cho phép chủ xe khóa động cơ từ xa qua điện thoại thông minh, ngăn chặn kẻ trộm khởi động máy. Ngoài ra, tất cả các phiên bản còn được trang bị nút khởi động tích hợp nhận diện vân tay, hệ thống kiểm tra xem chìa khóa thông minh có ở gần xe hay không, cảnh báo với cảm biến nghiêng và hệ thống mã hóa động cơ Immobilizer. Để tuân thủ các quy định an toàn mới nhất tại Nhật Bản, Land Cruiser LC300 mới đã được nâng cấp hệ thống phanh giảm thiểu va chạm và bổ sung tính năng an toàn tiền va chạm có thể phát hiện người đi xe đạp. Xe cũng có hộp ghi dữ liệu sự kiện và cải thiện bảo mật mạng. Bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV này không có bất kỳ thay đổi nào. Toyota Land Cruiser LC300 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L và động cơ diesel V6, dung tích 3.3L, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, Toyota cho biết động cơ diesel giờ đây đã đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nhất của Nhật Bản. Mức giá xe Toyota Land Cruiser LC300 2025 ở thị trường Nhật Bản khởi điểm từ 5.252.500 Yên (khoảng 893 triệu đồng) cho bản xăng GX tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản GR Sport sử dụng động cơ diesel có giá lên đến 8.136.800 Yên (khoảng 1,383 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, giá xe đã tăng từ 130.900 - 152.500 Yên (22,2 – 26 triệu đồng), tùy theo phiên bản. Tuy nhiên, giá tăng không phải vấn đề lớn nhất với khách hàng Nhật Bản, ít nhất là vào lúc này. Nhu cầu dành cho Toyota Land Cruiser LC300 luôn vượt xa nguồn cung tại thị trường nội địa, dẫn đến danh sách khách hàng chờ nhận xe kéo dài nhiều năm. Được biết, để tránh tình trạng quá tải đơn đặt hàng Land Cruiser LC300 thế hệ mới, hãng xe Toyota đã quyết định tạm ngừng nhận đơn cho đến khi có thể giao xe cho những khách hàng đã đặt trước. Hãng xe Nhật Bản cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức trên trang web của mình: “Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Land Cruiser 300 đã được nâng cấp để tuân thủ các quy định mới. Chúng tôi đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng để ưu tiên sản xuất xe cho những khách hàng đã đặt trước và đang chờ giao xe. Chúng tôi hiểu rằng nhiều khách hàng tại Nhật Bản vẫn đang chờ xe của họ được giao, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tối đa hóa sản lượng và giao xe nhanh nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong quý khách thông cảm”. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser 300 Series thế hệ mới.

Toyota luôn có xu hướng tinh chỉnh các dòng xe biểu tượng thay vì thiết kế lại hoàn toàn và bản nâng cấp của Toyota Land Cruiser 300 Series 2025 mới là minh chứng rõ ràng. Hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu phiên bản cải tiến nhẹ của mẫu SUV cỡ lớn này tại thị trường nội địa. Phiên bản 2025 của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser LC300 không có thay đổi về thiết kế so với thời điểm tháng 8/2021. Thay vào đó, Toyota tập trung vào việc cải thiện công nghệ của mẫu xe này. Những thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ nội thất của Toyota Land Cruiser LC300 2025. Các phiên bản tầm trung và cao cấp giờ đây được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch với giao diện có thể tùy chỉnh. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ. Hệ thống thông tin giải trí của xe đi kèm màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khách hàng có thể nâng cấp lên màn hình lớn hơn với kích thước 12,3 inch nếu muốn. Nhằm giảm thiểu tình trạng Land Cruiser là mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Nhật Bản, hãng Toyota đã bổ sung hàng loạt tính năng chống trộm mới cho xe. Đầu tiên là hệ thống “My Car Start Lock” cho phép chủ xe khóa động cơ từ xa qua điện thoại thông minh, ngăn chặn kẻ trộm khởi động máy. Ngoài ra, tất cả các phiên bản còn được trang bị nút khởi động tích hợp nhận diện vân tay, hệ thống kiểm tra xem chìa khóa thông minh có ở gần xe hay không, cảnh báo với cảm biến nghiêng và hệ thống mã hóa động cơ Immobilizer. Để tuân thủ các quy định an toàn mới nhất tại Nhật Bản, Land Cruiser LC300 mới đã được nâng cấp hệ thống phanh giảm thiểu va chạm và bổ sung tính năng an toàn tiền va chạm có thể phát hiện người đi xe đạp. Xe cũng có hộp ghi dữ liệu sự kiện và cải thiện bảo mật mạng. Bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV này không có bất kỳ thay đổi nào. Toyota Land Cruiser LC300 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5L và động cơ diesel V6, dung tích 3.3L, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, Toyota cho biết động cơ diesel giờ đây đã đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nhất của Nhật Bản. Mức giá xe Toyota Land Cruiser LC300 2025 ở thị trường Nhật Bản khởi điểm từ 5.252.500 Yên (khoảng 893 triệu đồng) cho bản xăng GX tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản GR Sport sử dụng động cơ diesel có giá lên đến 8.136.800 Yên (khoảng 1,383 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, giá xe đã tăng từ 130.900 - 152.500 Yên (22,2 – 26 triệu đồng), tùy theo phiên bản. Tuy nhiên, giá tăng không phải vấn đề lớn nhất với khách hàng Nhật Bản, ít nhất là vào lúc này. Nhu cầu dành cho Toyota Land Cruiser LC300 luôn vượt xa nguồn cung tại thị trường nội địa, dẫn đến danh sách khách hàng chờ nhận xe kéo dài nhiều năm. Được biết, để tránh tình trạng quá tải đơn đặt hàng Land Cruiser LC300 thế hệ mới, hãng xe Toyota đã quyết định tạm ngừng nhận đơn cho đến khi có thể giao xe cho những khách hàng đã đặt trước. Hãng xe Nhật Bản cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức trên trang web của mình: “Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Land Cruiser 300 đã được nâng cấp để tuân thủ các quy định mới. Chúng tôi đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng để ưu tiên sản xuất xe cho những khách hàng đã đặt trước và đang chờ giao xe. Chúng tôi hiểu rằng nhiều khách hàng tại Nhật Bản vẫn đang chờ xe của họ được giao, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tối đa hóa sản lượng và giao xe nhanh nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và mong quý khách thông cảm”. Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser 300 Series thế hệ mới.