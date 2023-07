Neta V - ôtô điện giá rẻ đổi tên thành Aya của Trung Quốc có gì?

Ở phiên bản mới, Neta V chạy điện tại Trung Quốc sẽ được đổi tên thành Aya và cải tiến thiết kế ngoại thất. Trước thời điểm ra mắt, những hình ảnh chính thức đầu tiên của Neta Aya 2024 mới đã được công bố. Qua những hình ảnh này, có thể thấy xe sẽ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất so với phiên bản cũ. Cụ thể, xe được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn hơn trước và trang trí bằng những chi tiết mạ crôm đa điểm. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió nhỏ nằm dọc mới. Những thay đổi này giúp khu vực đầu xe crossover Neta Aya 2024 chạy điện bớt đơn điệu so với phiên bản cũ. Thay đổi tiếp theo của là vành la-zăng bên sườn. Bộ vành này có thiết kế 4 chấu kép và phay xước 2 màu thể thao hơn. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu mới với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe thay vì tách rời như trước. Cụm đèn hậu này có thiết kế khá giống mẫu xe Beijing X7 đang bán ở Việt Nam. Tương tự đèn hậu, dải đèn nằm trên cản sau cũng được thu gọn lại. Ngoài ra, Neta Aya 2024 còn có thêm ngoại thất phối 2 màu với nóc đen tương phản. Ngoại trừ những điểm mới trên, Neta Aya 2024 sở hữu thiết kế tổng thể và đèn pha không khác gì bản cũ. Điều này không có gì bất ngờ vì đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ngay cả kích thước của xe cũng giữ nguyên như cũ, bao gồm chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.690 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.420 mm. Như vậy, mẫu ôtô điện này có kích thước ngang ngửa với VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Hiện hình ảnh nội thất của Neta Aya 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được bổ sung một số trang bị tiện nghi so với phiên bản cũ. Như vậy, mẫu ôtô điện này có kích thước ngang ngửa với VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Hiện hình ảnh nội thất của Neta Aya 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được bổ sung một số trang bị tiện nghi so với phiên bản cũ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Neta Aya 2024 tiếp tục là 2 loại mô-tơ điện mạnh 40 kW (53 mã lực) và 70 kW (93 mã lực). Mô-tơ điện dự kiến sẽ kết hợp với cụm pin LFP 38,5 kWh như trước. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của xe là 384 km, theo tiêu chuẩn NEDC. Hiện giá xe Neta Aya 2024 chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu ô tô điện này đang được bán tại Thái Lan với giá chỉ từ 549.000 Baht (khoảng 377 triệu đồng), rẻ hơn VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Video: Neta V - ôtô điện giá rẻ đổi tên thành Aya ở Trung Quốc lộ diện.

Ở phiên bản mới, Neta V chạy điện tại Trung Quốc sẽ được đổi tên thành Aya và cải tiến thiết kế ngoại thất. Trước thời điểm ra mắt, những hình ảnh chính thức đầu tiên của Neta Aya 2024 mới đã được công bố. Qua những hình ảnh này, có thể thấy xe sẽ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất so với phiên bản cũ. Cụ thể, xe được trang bị hốc gió trung tâm cỡ lớn hơn trước và trang trí bằng những chi tiết mạ crôm đa điểm. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió nhỏ nằm dọc mới. Những thay đổi này giúp khu vực đầu xe crossover Neta Aya 2024 chạy điện bớt đơn điệu so với phiên bản cũ. Thay đổi tiếp theo của là vành la-zăng bên sườn. Bộ vành này có thiết kế 4 chấu kép và phay xước 2 màu thể thao hơn. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp cụm đèn hậu mới với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe thay vì tách rời như trước. Cụm đèn hậu này có thiết kế khá giống mẫu xe Beijing X7 đang bán ở Việt Nam. Tương tự đèn hậu, dải đèn nằm trên cản sau cũng được thu gọn lại. Ngoài ra, Neta Aya 2024 còn có thêm ngoại thất phối 2 màu với nóc đen tương phản. Ngoại trừ những điểm mới trên, Neta Aya 2024 sở hữu thiết kế tổng thể và đèn pha không khác gì bản cũ. Điều này không có gì bất ngờ vì đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Ngay cả kích thước của xe cũng giữ nguyên như cũ, bao gồm chiều dài 4.070 mm, chiều rộng 1.690 mm, chiều cao 1.540 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.420 mm. Như vậy, mẫu ôtô điện này có kích thước ngang ngửa với VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Hiện hình ảnh nội thất của Neta Aya 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được bổ sung một số trang bị tiện nghi so với phiên bản cũ. Như vậy, mẫu ôtô điện này có kích thước ngang ngửa với VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Hiện hình ảnh nội thất của Neta Aya 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe chỉ được bổ sung một số trang bị tiện nghi so với phiên bản cũ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Neta Aya 2024 tiếp tục là 2 loại mô-tơ điện mạnh 40 kW (53 mã lực) và 70 kW (93 mã lực). Mô-tơ điện dự kiến sẽ kết hợp với cụm pin LFP 38,5 kWh như trước. Phạm vi di chuyển sau khi sạc đầy pin của xe là 384 km, theo tiêu chuẩn NEDC. Hiện giá xe Neta Aya 2024 chưa được công bố. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu ô tô điện này đang được bán tại Thái Lan với giá chỉ từ 549.000 Baht (khoảng 377 triệu đồng), rẻ hơn VinFast VF5 Plus ở Việt Nam. Video: Neta V - ôtô điện giá rẻ đổi tên thành Aya ở Trung Quốc lộ diện.