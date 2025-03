Thử thách tính năng tự lái trên xe Tesla, Youtuber "ngậm ngùi" nhận kết đắng

Tính năng Tự lái hoàn toàn (FSD) trở thành chủ đề bàn tán của những người dùng xe Tesla khi hệ thống này hoạt động không an toàn như các giới thiệu trước đó. Tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla thu hút sự chú ý khi được quảng bá là có khả năng hỗ trợ lái xe tiên tiến. FSD cho phép xe tự di chuyển trên đường cao tốc, nhận diện đèn giao thông, biển báo dừng và tự động chuyển làn. Tuy nhiên, nhiều chủ xe vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tính năng này. Do đó, Mark Rober, một YouTube sở hữu hơn 65 triệu người đăng ký, đã sử dụng một bức tường giả để kiểm tra mức độ nhận biết của xe Tesla trong các trường hợp thực tế. Một nhà sáng tạo nội dung khác có tên Kyle Paul cũng có ý tưởng tương tự với việc đăng tải video thử nghiệm tính năng FSD trên 2 dòng xe, gồm một chiếc Model Y được trang bị hệ thống HW3 và một chiếc Cybertruck đi kèm hệ thống camera HW4.Trong video gốc, Rober đã thử nghiệm xem hệ thống Tự lái hoàn toàn (FSD), với công nghệ quét bằng camera của Tesla có thể tự động dừng lại trước khi lao vào một bức tường phản chiếu đường chân trời hay không. Điều bất ngờ đã xảy ra khi xe đã không tự động dừng lại, khiến người xem tỏ ra rất bất ngờ xen lẫn lo lắng khi sử dụng tính năng này trên xe Tesla. Tiếp đó, trong video của Paul, chiếc Tesla Model Y với FSD phiên bản 12.5.4.2 cũng không thể hiện tốt hơn. Paul đã buộc phải đạp phanh xe trước khi nó đâm vào bức tường giả. Tuy nhiên, bài kiểm tra mẫu Cybertruck với FSD phiên bản 13.2.8 của Paul đã có kết thúc tốt hơn. Chiếc xe bán tải của Tesla đã phát hiện ra bức tường giả và giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Điều này cho thấy hệ thống FSD của xe đã có sự cải thiện rõ rệt khi nâng cấp lên các phiên bản mới hơn. Về phần video của Mark Rober, đã bị cộng đồng vạch trần là một chương trình khuyến mại rẻ tiền của một hãng xe khác đang gặp khó khăn và trong video Youtuber này đã gian lận khi sử dụng Autopilot thay vì FSD. Video hậu trường cho thấy Rober tăng tốc về phía bức tường giả và kích hoạt Autopilot (không phải FSD) muộn hơn nhiều và ở tốc độ cao hơn so với video trên YouTube. Điều này chỉ ra anh ta đã ghi lại một số lần thử và video cuối cùng là sản phẩm lựa chọn có chủ đích. Video thậm chí còn được liên kết trên trang web của Luminar trước khi bị gỡ xuống. Tệ hơn nữa, Luminar, một nhà sản xuất công nghệ Lidar, đã cung cấp chiếc xe đối chứng trong video và quảng cáo kết quả trên trang web của mình. Sau phản ứng dữ dội, Luminar đã xóa video, thừa nhận thảm họa PR. Tuy nhiên, mọi thứ còn tệ hại hơn nữa. Tesla là một trong những khách hàng quan trọng nhất của Luminar, chiếm 10% doanh số lidar của Luminar trong quý 1 năm 2024. Sau trò PR "ngu ngốc" này, nhiều nhà bình luận nhận định rằng mối quan hệ hợp tác giữa Tesla và Luminar chắc chắn sẽ bị Elon Musk hủy bỏ. Trong khi cổ phiếu các công ty của tỷ phú này đang gặp khó, "trò ngốc" của Youtuber hám lợi cùng Luminar đã gây ra nhiều thiệt hại. Dù Tesla vẫn đang đối mặt với những thách thức trong việc hoàn thiện tính năng Tự lái hoàn toàn, nhưng những cải tiến mới nhất trên mẫu Cybertruck cho thấy hãng xe điện này đang từng bước nâng cao độ tin cậy của công nghệ FSD. Mời độc giả xem thêm video Tesla thử nghiệm full tính năng Self Driving

