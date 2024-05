VinFast VF5 Plus là mẫu A-SUV tối ưu về chi phí

Mức giá xe VF5 Plus tại Việt Nam khởi điểm chỉ từ 468 triệu đồng khi khách hàng lựa chọn gói thuê pin. Theo anh Chiến, chính sách thuê pin cộng với khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ là các yếu tố khiến VF 5 Plus có giá lăn bánh mềm.

Đối với anh Vũ Quang Chiến, một kỹ sư ôtô hơn 20 năm kinh nghiệm, đồng thời là giám đốc một trung tâm nâng cấp xe có tiếng tại Hà Nội, VF5 Plus chạy điện là mẫu xe quá hợp lý cho gia đình cũng như người kinh doanh dịch vụ với ngân sách dưới 500 triệu đồng.

Cũng là một khách hàng đang sử dụng xe điện VinFast, điểm khiến anh Chiến ấn tượng nhất trong chính sách bán hàng của VinFast nói chung và VF5 Plus nói riêng là hình thức thuê pin. Theo anh, lựa chọn thuê pin mang lại hiệu quả lớn về mặt kinh tế so với xe xăng, cả về chi phí sở hữu và chi phí vận hành.

Hiện tại, VinFast đang đưa ra 3 lựa chọn thuê bao pin. Trong đó, gói thuê pin mới nhất áp dụng từ ngày 22/4/2024 có giá chỉ 1,2 triệu đồng/tháng, giới hạn quãng đường dưới 1.500 km. Hai gói pin còn lại có giá 1,6 triệu đồng và 2,7 triệu đồng/tháng, cùng quãng đường di chuyển giới hạn lần lượt là dưới 3.000 km và từ 3.000 km trở lên.

Nói đến hiệu quả về mặt kinh tế, cả 3 gói thuê pin đều cho phép người dùng tiết kiệm một khoản đáng kể so với sử dụng xe xăng cùng tầm giá.

Anh Vũ Hoàng Phong, chủ một đại lý chuyên kinh doanh ôtô tại Hà Nội lấy ví dụ, với VF5 Plus (quãng đường di chuyển 326,4 km sau một lần sạc đầy với bộ pin dung lượng 37,23 kWh), chi phí sạc điện với khách đi khoảng 1.500km mỗi tháng chỉ hơn 600.000 đồng. Tính cả phí thuê bao, tổng chi phí năng lượng người dùng phải trả hàng tháng chưa tới 1,9 triệu đồng.

VinFast VF5 Plus mang lại hiệu quả bất ngờ về kinh tế Cùng quãng đường trên, xe xăng Toyota Raize tốn gấp rưỡi, tới hơn 2,8 triệu đồng. Thậm chí, với người di chuyển nhiều (khoảng 5.000 km mỗi tháng), chi phí với VF5 Plus chỉ là 4,9 triệu đồng trong khi Toyota Raize xấp xỉ 9,5 triệu đồng, tức là gần gấp đôi. “Như vậy, có thể thấy, quãng đường đi càng nhiều, khoản tiết kiệm của xe điện so với xe xăng càng lớn, lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, với những người có tần suất di chuyển nhiều, việc tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi năm so với khi dùng xe xăng là điều rõ ràng có thể thấy được”, anh Phong nói. Lựa chọn “nhẹ gánh” nhất phân khúc “Xe điện có đủ cả hai ưu điểm, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa ít hạng mục phải bảo dưỡng”, kỹ sư ôtô Vũ Quang Chiến chỉ ra điểm khác biệt của xe điện so với xe động cơ xăng hay diesel. Đúng như vị chuyên gia nhận xét, với xe điện như VF5 Plus , các hạng mục cần thực hiện khi bảo dưỡng xe định kỳ chỉ gồm có kiểm tra pin, kiểm tra phanh, thay dầu phanh… Trong khi đó, cấu tạo phức tạp của hệ thống truyền động của động cơ xăng hay diesel đòi hỏi phát sinh thêm những hạng mục khác như thay lọc gió động cơ, lọc dầu, lọc xăng, vệ sinh kim phun, buồng đốt hay xử lý muội carbon… Do đó, chi phí bảo dưỡng xe xăng và diesel cao hơn đáng kể so với xe điện. Chi phí vận hành “tối ưu bất ngờ” của VF5

Ngoài ra, VF5 Plus còn có chính sách bảo hành dài nhất phân khúc, lên tới 7 năm hoặc 160.000 km tuỳ điều kiện đến trước. Riêng pin xe được bảo hành tới 8 năm, không giới hạn số km. Các xe cùng phân khúc chỉ được bảo hành 3-5 năm hoặc 100.000 km tuỳ điều kiện đến trước. Hơn nữa, khách hàng thuê pin sẽ được thay thế hoặc sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí trong trường hợp bị hỏng, lỗi do nhà sản xuất hoặc dung lượng pin tối đa dưới 70%. Như vậy, khách hàng sử dụng VF5 Plus cũng “nhẹ gánh” hơn hẳn khi nghĩ tới việc “nuôi” xe về lâu dài.

Như vậy, việc mua và sử dụng xe điện nói chung hay VF5 Plus nói riêng sẽ giúp chủ xe tiết kiệm được rất nhiều tiền, từ giá mua xe tới chi phí sử dụng đều thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Nhờ đó, VF5 Plus là lựa chọn đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ, lần đầu mua xe với giới hạn về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, với khách hàng kinh doanh dịch vụ, rõ ràng mẫu A-SUV chạy điện của VinFast là một khoản đầu tư rất hời để sinh lời lớn trong lâu dài.