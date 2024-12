Porsche LMP 2000 lăn bánh trên đường đua sau 25 năm

Thương hiệu Porsche từng ra mắt mẫu xe đua LMP 2000 vào năm 1999. Ở thời điểm này, mẫu xe bắt đầu bằng việc ra mắt trên đường thử của Trung tâm phát triển Weissach. Porsche LMP 2000 thể thao ban đầu được thiết kế để giành chiến thắng tại Le Mans. Tuy nhiên, giữa chừng quá trình phát triển, thương hiệu đã quyết định hủy bỏ dự án siêu xe Porsche LMP 2000 vì lý do ngân sách ngay sau khi chiếc xe hoàn thành. Tính đến nay, nguyên mẫu này chưa bao giờ có cơ hội thể hiện tiềm năng của mình trong các cuộc đua. Giờ đây, nhóm Di sản và Bảo tàng Porsche, “bóng ma Weissach” này lại một lần nữa được mang ra chinh phục đường đua. Porsche LMP 2000 được phát triển như một ứng cử viên hàng đầu tại Giải đua 24 Hours of Le Mans. Chỉ có hai tay đua nổi tiếng là Bob Wollek và người từng giành chiến thắng ba lần Allan McNish, được trao cơ hội cầm lái LMP 2000 trên đường thử nghiệm ở Weissach, chỉ dài khoảng 80 km. Dự án đã đột ngột bị hủy bỏ và chiếc xe được cất giữ trong gara và trở thành một bí mật được Porsche giữ kín. Chiếc LMP 2000 gần đây đã quay trở lại đường đua nhờ các chuyên gia tại Porsche Heritage Experience do Alexander E. Klein điều hành: “Đối với những người chúng tôi tại Porsche Heritage and Museum, đây chắc chắn là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Đúng 25 năm sau những vòng đua đầu tiên của dự án LMP 2000, chúng tôi đã quay trở lại Weissach Flacht để chạy thử chiếc xe một lần nữa. Chiếc xe này giống như một chiếc xe “Uincorn” trong lịch sử đua xe.” Sau khi cầm lái, Allan McNish cho biết: “Cảm giác như tôi trở lại tuổi 25. Thật tuyệt khi được nghe lại tiếng động cơ V10 này. Đi xuống đường thẳng phía sau, đạp hết ga và lắng nghe tiếng động cơ gầm rú trên 7.000 vòng/phút. Đó là một âm thanh tuyệt vời.” Giám đốc điều hành hiện tại của Porsche, Thomas Laudenbach, nhớ lại khoảng thời gian đó như một bước ngoặt: “Tôi là một kỹ sư ô tô trẻ khi tham gia dự án và chúng tôi là một nhóm nhỏ. Tất cả chúng tôi đều làm việc trên mọi thứ, từ phát triển cơ khí đến ứng dụng. Điều đó thật tuyệt đối với tôi vì đó là lần đầu tiên tôi làm việc trong một dự án đua xe thể thao và đặc biệt là một dự án bắt đầu từ con số không và tôi thật vinh dự khi được làm việc cho Porsche, đội đã giành chiến thắng tại Le Mans năm 1998. Việc cho Porsche LMP 2000 hồi sinh trở lại sẽ mang đến cho người hâm mộ 24 Hours một cơ hội hiếm có để khám phá một viên ngọc ẩn trong lịch sử của Porsche. Sự hồi sinh này khiến chúng ta mong muốn được chứng kiến nguyên mẫu này cạnh tranh với Audi R8, Cadillac Northstar LMP, Panoz LMP01, Courage C60, Dallara SP1 và Dome S101, tất cả đều là đối thủ của LMP 2000 trong kỷ nguyên LMP900. Video: Porsche LMP 2000 trở lại đường đua sau 25 năm.

