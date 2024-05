Porsche 911 Hybrid 2025 lộ diện cùng loạt nâng cấp ấn tượng

Porsche lần đầu giới thiệu công nghệ hybrid cho mẫu xe thể thao trứ danh của hãng. Hệ thống hybrid trên Porsche 911 mang tên T-Hybrid, viết tắt của Turbo Hybrid, khác biệt so với E-Hybrid trên Cayenne và Panamera. T-Hybrid trên 911 bản Carrera GTS hiện là duy nhất. Hệ thống này sử dụng 2 môtơ, trong đó một môtơ gắn vào bộ tăng áp, giữa máy nén và turbine, giúp giải quyết vấn đề turbo lag đặc trưng ở những bộ turbo dẫn động bằng động cơ. Môtơ thứ hai gắn trực tiếp vào hộp số ly hợp kép PDK. Với cách làm này, thời gian tăng tốc 0-100 km/h của Porsche 911 Carrera GTS thế hệ mới là 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản trước, tốc độ tối đa là 312 km/h. Ngoài ra bộ tăng áp còn có thể đảo chiều xoay để sạc cho pin. Porsche 911 GTS 2025 mới được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,6 lít, công suất 478 mã lực, mô-men xoắn 571 Nm. Môtơ điện 11 kW tích hợp bên trong hộp số PDK 8 cấp có thể cung cấp thêm 54 mã lực và 140 Nm. Tổng suất tăng lên mức 532 mã lực, mô-men xoắn 609 Nm. Bộ pin 400 V nhỏ gọn được đặt ở cốp trước, dung lượng 1,9 kWh. Về khung gầm và hệ thống treo, GTS hybrid lần đầu tiên trang bị tiêu chuẩn hệ thống đánh lái trục sau (rear-axle steering). Khách hàng có thể tùy chọn trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động (Porsche Dynamic Chassis Control - PDCC), giúp thân xe ổn định khi vào cua. Phiên bản GTS sử dụng hệ thống treo thể thao, thấp hơn 10 mm so với Carrera tiêu chuẩn. Về thiết kế, 911 Carrera GTS không có nhiều thay đổi so với các dòng 911 trước đó. Phần đầu xe được chỉnh sửa lại một chút với đèn pha LED ma trận mới, tích hợp các chức năng chiếu sáng bao gồm đèn chạy ban ngày, đèn sương mù. Điều này có nghĩa dải đèn chạy ban ngày trên cản trước của thế hệ cũ giờ đây được loại bỏ, nhường chỗ cho các khe lấy gió làm mát, các khe này có thể mở ra hoặc đóng lại tùy vào tình trạng hoạt động của động cơ. Ở phía sau vẫn duy trì thiết kế dải đèn hậu kéo dài, tích hợp logo Porsche. Cản sau có biển số được bố trí cao hơn. Khách hàng có thể lựa chọn bộ kit khí động học, bao gồm thay cản trước, ốp bệ cửa, cánh gió sau cố định, thay thế cho cánh gió chủ động phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất được thay đổi một số chi tiết nhỏ. Nút khởi động được chuyển thành dạng nút bấm thay cho kiểu vặn ở thế hệ trước, các tính năng hỗ trợ lái được điều khiển qua nút bấm vật lý, sạc không dây có tích hợp làm mát điện thoại, cụm đồng hồ lái kỹ thuật số hoàn toàn mới... Xe có màn hình thông tin giải trí 10,9 inch tích hợp sâu hơn với Apple Carplay, có khả năng phát video khi đỗ xe. Ở phiên bản tiêu chuẩn sẽ không được trang bị hàng ghế sau, tuy nhiên khách hàng được gắn thêm miễn phí nếu có nhu cầu. Mặt khác, phiên bản 911 Carrera tiêu chuẩn dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 3 lít, nhưng có bộ làm mát khí nạp lớn hơn từ mẫu 911 Turbo, và bộ tăng áp nóng hơn từ mẫu GTS trước đó. Những nâng cấp mới giúp Porsche 911 Hybrid 2025 tăng 9 mã lực, mô-men xoắn vẫn giữ nguyên ở mức 449 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với thế hệ trước đó. Mức giá xe Porsche 911 2025 bán ra với nhiều phiên bản, thấp nhất là 911 Carrera Coupe giá 122.095 USD, cao nhất là 186.000 USD cho 4 GTS Cabriolet và Targa 4 GTS. Xe được giao đến khách hàng vào cuối mùa hè năm nay. Video: Giới thiệu Porsche 911 Hybrid 2025.

Porsche lần đầu giới thiệu công nghệ hybrid cho mẫu xe thể thao trứ danh của hãng. Hệ thống hybrid trên Porsche 911 mang tên T-Hybrid, viết tắt của Turbo Hybrid, khác biệt so với E-Hybrid trên Cayenne và Panamera. T-Hybrid trên 911 bản Carrera GTS hiện là duy nhất. Hệ thống này sử dụng 2 môtơ, trong đó một môtơ gắn vào bộ tăng áp, giữa máy nén và turbine, giúp giải quyết vấn đề turbo lag đặc trưng ở những bộ turbo dẫn động bằng động cơ. Môtơ thứ hai gắn trực tiếp vào hộp số ly hợp kép PDK. Với cách làm này, thời gian tăng tốc 0-100 km/h của Porsche 911 Carrera GTS thế hệ mới là 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản trước, tốc độ tối đa là 312 km/h. Ngoài ra bộ tăng áp còn có thể đảo chiều xoay để sạc cho pin. Porsche 911 GTS 2025 mới được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3,6 lít, công suất 478 mã lực, mô-men xoắn 571 Nm. Môtơ điện 11 kW tích hợp bên trong hộp số PDK 8 cấp có thể cung cấp thêm 54 mã lực và 140 Nm. Tổng suất tăng lên mức 532 mã lực, mô-men xoắn 609 Nm. Bộ pin 400 V nhỏ gọn được đặt ở cốp trước, dung lượng 1,9 kWh. Về khung gầm và hệ thống treo, GTS hybrid lần đầu tiên trang bị tiêu chuẩn hệ thống đánh lái trục sau (rear-axle steering). Khách hàng có thể tùy chọn trang bị hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động (Porsche Dynamic Chassis Control - PDCC), giúp thân xe ổn định khi vào cua. Phiên bản GTS sử dụng hệ thống treo thể thao, thấp hơn 10 mm so với Carrera tiêu chuẩn. Về thiết kế, 911 Carrera GTS không có nhiều thay đổi so với các dòng 911 trước đó. Phần đầu xe được chỉnh sửa lại một chút với đèn pha LED ma trận mới, tích hợp các chức năng chiếu sáng bao gồm đèn chạy ban ngày, đèn sương mù. Điều này có nghĩa dải đèn chạy ban ngày trên cản trước của thế hệ cũ giờ đây được loại bỏ, nhường chỗ cho các khe lấy gió làm mát, các khe này có thể mở ra hoặc đóng lại tùy vào tình trạng hoạt động của động cơ. Ở phía sau vẫn duy trì thiết kế dải đèn hậu kéo dài, tích hợp logo Porsche. Cản sau có biển số được bố trí cao hơn. Khách hàng có thể lựa chọn bộ kit khí động học, bao gồm thay cản trước, ốp bệ cửa, cánh gió sau cố định, thay thế cho cánh gió chủ động phiên bản tiêu chuẩn. Nội thất được thay đổi một số chi tiết nhỏ. Nút khởi động được chuyển thành dạng nút bấm thay cho kiểu vặn ở thế hệ trước, các tính năng hỗ trợ lái được điều khiển qua nút bấm vật lý, sạc không dây có tích hợp làm mát điện thoại, cụm đồng hồ lái kỹ thuật số hoàn toàn mới... Xe có màn hình thông tin giải trí 10,9 inch tích hợp sâu hơn với Apple Carplay, có khả năng phát video khi đỗ xe. Ở phiên bản tiêu chuẩn sẽ không được trang bị hàng ghế sau, tuy nhiên khách hàng được gắn thêm miễn phí nếu có nhu cầu. Mặt khác, phiên bản 911 Carrera tiêu chuẩn dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép 3 lít, nhưng có bộ làm mát khí nạp lớn hơn từ mẫu 911 Turbo, và bộ tăng áp nóng hơn từ mẫu GTS trước đó. Những nâng cấp mới giúp Porsche 911 Hybrid 2025 tăng 9 mã lực, mô-men xoắn vẫn giữ nguyên ở mức 449 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với thế hệ trước đó. Mức giá xe Porsche 911 2025 bán ra với nhiều phiên bản, thấp nhất là 911 Carrera Coupe giá 122.095 USD, cao nhất là 186.000 USD cho 4 GTS Cabriolet và Targa 4 GTS. Xe được giao đến khách hàng vào cuối mùa hè năm nay. Video: Giới thiệu Porsche 911 Hybrid 2025.