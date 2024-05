VinFast VF8 mui trần dẫn đoàn diễu binh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5/2024, tại Thành phố Điện Biên Phủ, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức trang trọng, uy nghiêm trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân địa phương, quan khách quốc tế và các lãnh đạo cấp cao của đất nước. Đáng chú ý, tại sự kiện VinFast VF8 mui trần oai nghiêm vinh dự được dẫn đoàn. Cụ thể, trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại này của đất nước những chiếc xe SUV điện VinFast VF8 mui trần đặc biệt đã vinh dự được sử dụng làm xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn diễu hành của khối các lực lượng vũ trang. Lần đầu tiên những chiếc xe điện Vinfast thương hiệu Việt, do người Việt sản xuất đã được sử dụng cho nhiệm vụ trang nghiêm và đầy tự hào, tạo nên những hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối giữa truyền thống hào hùng và tương lai rạng rỡ của đất nước. Những chiếc xe VinFast VF8 mui trần dẫn đoàn đặc biệt này là thành quả của gần 300 giờ làm việc không ngừng nghỉ của hơn 100 kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề của VinFast, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An. VinFast VF8 mui trần có màu sơn ngoại thất xanh đặc trưng của quân đội, cùng với nội thất màu đỏ, được gắn Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Xe cũng đã được thay đổi toàn bộ kết cấu trụ B, C, D, cũng như phần liên kết giữa mui xe với trụ A. Các khe hở ở thân vỏ xuất hiện sau đó đã được gia cường bằng lớp foam đặc biệt để tăng độ ổn định và khả năng liên kết với các tấm ốp cột trụ. Gầm bệ được bổ sung hệ xương gia cường cho mặt sàn phẳng và phủ thêm lớp chống thấm, chống rỉ đặc biệt. Hai chiếc SUV điện VF8 mui trần đầu tiên xuất hiện là xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ toàn quân do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu. Hai chiếc tiếp theo xuất hiện là xe chỉ huy chở Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và xe tổ cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trước đó, những chiếc xe SUV điện Vinfas VF8 mui trần này cũng đã xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động tại Hà Nội. Về mẫu xe SUV điện VinFast VF8 nguyên bản đang bán tại Việt Nam hiện có hai phiên bản gồm Eco và Plus, trong đó phiên bản Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 420km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng. Mức giá xe VinFast VF8 phiên bản thương mai tại Việt Nam cho bản Eco là 1,129 tỷ đồng, trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1,309 tỷ đồng. Với hình thức mua xe kèm pin, VinFast VF8 sẽ có giá 1,459 tỷ đồng ở bản Eco và 1,639 tỷ đồng ở bản Plus. Video: VinFast VF 8 mui trần oai nghiêm dẫn đoàn tại Lễ diễu binh mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 7/5/2024, tại Thành phố Điện Biên Phủ, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức trang trọng, uy nghiêm trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân địa phương, quan khách quốc tế và các lãnh đạo cấp cao của đất nước. Đáng chú ý, tại sự kiện VinFast VF8 mui trần oai nghiêm vinh dự được dẫn đoàn. Cụ thể, trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại này của đất nước những chiếc xe SUV điện VinFast VF8 mui trần đặc biệt đã vinh dự được sử dụng làm xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn diễu hành của khối các lực lượng vũ trang. Lần đầu tiên những chiếc xe điện Vinfast thương hiệu Việt, do người Việt sản xuất đã được sử dụng cho nhiệm vụ trang nghiêm và đầy tự hào, tạo nên những hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối giữa truyền thống hào hùng và tương lai rạng rỡ của đất nước. Những chiếc xe VinFast VF8 mui trần dẫn đoàn đặc biệt này là thành quả của gần 300 giờ làm việc không ngừng nghỉ của hơn 100 kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề của VinFast, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An. VinFast VF8 mui trần có màu sơn ngoại thất xanh đặc trưng của quân đội, cùng với nội thất màu đỏ, được gắn Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Xe cũng đã được thay đổi toàn bộ kết cấu trụ B, C, D, cũng như phần liên kết giữa mui xe với trụ A. Các khe hở ở thân vỏ xuất hiện sau đó đã được gia cường bằng lớp foam đặc biệt để tăng độ ổn định và khả năng liên kết với các tấm ốp cột trụ. Gầm bệ được bổ sung hệ xương gia cường cho mặt sàn phẳng và phủ thêm lớp chống thấm, chống rỉ đặc biệt. Hai chiếc SUV điện VF8 mui trần đầu tiên xuất hiện là xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ toàn quân do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu. Hai chiếc tiếp theo xuất hiện là xe chỉ huy chở Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và xe tổ cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trước đó, những chiếc xe SUV điện Vinfas VF8 mui trần này cũng đã xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động tại Hà Nội. Về mẫu xe SUV điện VinFast VF8 nguyên bản đang bán tại Việt Nam hiện có hai phiên bản gồm Eco và Plus, trong đó phiên bản Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260kW, mô-men xoắn cực đại 500Nm, pin có khả năng di chuyển tới 420km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng. Mức giá xe VinFast VF8 phiên bản thương mai tại Việt Nam cho bản Eco là 1,129 tỷ đồng, trong khi con số tương ứng của bản Plus là 1,309 tỷ đồng. Với hình thức mua xe kèm pin, VinFast VF8 sẽ có giá 1,459 tỷ đồng ở bản Eco và 1,639 tỷ đồng ở bản Plus. Video: VinFast VF 8 mui trần oai nghiêm dẫn đoàn tại Lễ diễu binh mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.