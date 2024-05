VinFast VF7 đầu tiên lên sàn xe cũ, lỗ nhẹ chỉ 150 triệu đồng

VinFast VF7 tại Việt Nam mới bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 3/2024 thế nhưng trên thị trường xe cũ đã xuất hiện một chiếc được rao bán. Người bán cho biết xe thuộc phiên bản Plus, kèm pin, mới chỉ đi được vỏn vẹn 600km và có mức giá bán lại là 1,050 tỷ đồng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe SUV điện VF7 bản Plus kèm pin hiện có giá niêm yết là 1,199 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua lại chiếc xe đã qua sử dụng này, người mua sẽ tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng. Vinfast VF7 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.545mm, 1.890mm và 1.635mm. Xe nằm ở phân khúc SUV/CUV cỡ C, ngang với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. VinFast VF7 là mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, đây cũng sản phẩm thương mại thứ tư được hãng ôtô Việt giới thiệu trong 2023, sau VF5, VF6 và VF9. Chiếc VinFast VF7 siêu lướt này sở hữu màu sơn đen bóng. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng sấy mặt gương. Mâm xe dạng 5 chấu, kích thước 20 inch. Người bán cho biết nội thất chiếc VF7 Plus sở hữu màu đen, tạo sự đồng nhất với bên ngoài. Với quãng đường di chuyển chỉ 600 km, nhiều khả năng sự xuống cấp nơi nội thất gần như bằng không. Xe có vô lăng thể thao dạng D-cut, kích thước nhỏ và có thể điều chỉnh 4 hướng. Xe không có bảng đồng hồ, thay vào đó là hệ thống hiển thị thông tin lên kính lái HUD. Giống như các mẫu ôtô điện khác của VinFast, VF7 cũng được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tiên tiến như: giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ... Mẫu xe được hãng trang bị gói dịch vụ thông minh VF Connect, gồm các tính năng thông minh như: trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe và hỏi - đáp, gọi cứu hộ tự động, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, theo dõi và hiển thị thông tin về xe theo thời gian thực… VF7 Plus trang bị 2 động cơ điện có tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe mất 5,8 giây để tăng tốc 0-100 km/h. Vận tốc tối đa 175 km/h. Pin dung lượng 75,3 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 431 km/lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP). Xe chỉ mất hơn 24 phút để sạc từ 10-70% pin. Danh sách trang bị an toàn bao gồm 8 túi khí cùng ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật (ROM)… Đặc biệt, bản Plus có gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện VinFast VF7 tại Việt Nam.

