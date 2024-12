Video: Đánh giá Subaru Crosstrek tại Việt Nam.

Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ thương hiệu Subaru đến từ Nhật Bản, vinh dự công bố mẫu Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới đã giành chiến thắng Ô Tô Của Năm 2024 , phân khúc crossover B+/C- thuộc khuôn khổ giải thưởng uy tín Car Awards 2024 tổ chức hàng năm. Thành tích này lại một lần nữa khẳng định cam kết nhất quán của Subaru Việt Nam trong việc không ngừng mang các mẫu xe và công nghệ tiên tiến, hiện đại cho trải nghiệm lái an toàn và phấn khích vượt trội tới khách hàng Việt Nam.

Subaru Crosstrek tại Việt Nam giành giải "Ô Tô Của Năm 2024".

Subaru Crosstrek 2024 tại Việt Nam , mẫu xe mới của Subaru được chính thức ra mắt thuộc phân khúc crossover đầy sôi động, nhận được nhiều sự tán thưởng khi sở hữu đầy đủ các ưu thế đến từ những trang bị an toàn hiện đại hàng đầu, khả năng vận hành vượt trội trên cả địa hình đường đô thị và đường off-road, cùng với đó là thiết kế ngoại thất cá tính và thu hút.

Sở hữu đầy đủ công nghệ cốt lõi của Subaru, đặc biệt là Hệ Dẫn Động 4 Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng Trứ Danh-SAWD duy nhất trong phân khúc, Subaru Crosstrek mang đến cho khách hàng những trải nghiệm lái vô cùng tự tin và êm ái, dù trong những tình huống giao thông nội đô đông đúc hay khi đang thỏa sức khám phá những vùng đất mới với đường off-road. Crosstrek sở hữu khả năng xử lý rất linh hoạt với nhiều tùy chọn về chế độ lái và phiên bản động cơ cho trải nghiệm lái xe đa dạng và phấn khích.

Subaru Crosstrek, mẫu xe mới của Subaru được chính thức ra mắt thuộc phân khúc crossover đầy sôi động, nhận được nhiều sự tán thưởng.

Sở hữu kiểu dáng cá tính, với khả năng vận hành vượt trội cùng các tính năng an toàn hiện đại hàng đầu phân khúc, Subaru Crosstrek trở thành một lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển mỗi ngày hay tận hưởng trọn vẹn lối sống đam mê khám phá của đông đảo khách hàng. Có thể nói, Subaru Crosstrek là mẫu xe độc đáo trong phân khúc dung hòa được đầy đủ yếu tố về kiểu dáng, khả năng vận hành, sự an toàn và tính hữu dụng cao cho nhu cầu di chuyển đa dạng.

Những ưu thế vượt trội để Subaru Crosstrek trở thành “Ô Tô Của Năm 2024” trong phân khúc Crossover B+/C-:

• An Toàn Toàn Diện: Được trang bị Công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng, giúp cải thiện vùng quan sát; cùng với đó là nhiều tính năng và công nghệ an toàn đáng chú ý khác như Phanh tự động khi lùi (RAB), Trợ lực Phanh điện, Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua, 8 túi khí SRS quanh xe,… giúp nâng cao cam kết về sự an toàn của Subaru với mẫu xe Crosstrek Hoàn Toàn Mới.

Xe được trang bị Công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng, giúp cải thiện vùng quan sát

• Vận hành mạnh mẽ: Với tùy chọn động cơ Boxer máy xăng 2.0L hoặc động cơ e-Boxer 2.0L hybrid, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa công suất và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm lái xe khác biệt và đặc trưng của Subaru nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo đến từ những công nghệ cốt lõi Subaru.

• Ngoại hình cá tính: Thiết kế ngoại thất đậm chất cá tính, trẻ trung và năng động thu hút mọi ánh nhìn.

Sở hữu động cơ Boxer máy xăng 2.0L hoặc e-Boxer 2.0L hybrid, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa công suất và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.

• Tiện ích vượt trội: ghế ngồi có cấu hình linh hoạt hỗ trợ nới rộng không gian cho khoang hành lý, khoang cabin của Crosstrek cũng được thiết kế đầy tiện dụng để đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển mỗi ngày hay hành trình dã ngoại cuối tuần.

• Màn hình hiển thị và điều khiển trực quan hiện đại: màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 11.6 inch cảm ứng kết nối điện thoại không dây, cùng với những tính năng điều khiển tích hợp lên màn hình trung tâm, giúp dễ dàng điều chỉnh và bắt nhịp cuộc sống thật thư thái trong suốt hành trình.

Crosstrek sở hữu khả năng xử lý rất linh hoạt với nhiều tùy chọn về chế độ lái và phiên bản động cơ cho trải nghiệm lái xe đa dạng và phấn khích.