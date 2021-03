VinFast Fadil bất ngờ lên ngôi "vua doanh số" Việt Nam tháng 2/2021

Trước tình hình đại dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp và tháng 2/2021 trùng với Tết nguyên đán nên doanh số của các mẫu xe bán ra trong tháng 2 sụt giảm mạnh so với tháng trước. Thứ hạng của của những mẫu xe trong top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam có sự xáo trộn khi Toyota Vios tiếp tục đánh đánh mất vị thế dẫn đầu vào mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Fadil, đồng thời còn xếp sau nhiều mẫu xe khác. Đáng chú ý nhất của Top 10 xe bán chạy nhất trong tháng 2/2021, là sự xuất hiện khá ấn tượng của mẫu xe VinFast Fadil giá rẻ. Với kết quả đạt được 1.090 xe bán ra, Vinfast Fadil "chễm chệ", giữ vị trí ngôi đầu toàn thị trường lần đầu tiên và tiếp tục giữ vị trí đầu bảng của phân khúc A nhờ chính sách bán hàng độc đáo như giảm giá, miễn lãi vay 2 năm đầu tiên... Đứng ở vị trí thứ 2 là mẫu xe Kia Seltos với doanh số 1.021 xe được bán ra. Cú bứt tốc mạnh mẽ của Kia Seltos là điều hoàn toàn dễ hiểu, kể từ khi mở bản vào cuối quý II/2020 mẫu xe này gặt hái được nhiều thành công và liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng. Đây cũng chính là thành quả của Thaco khi quyết định đưa mẫu xe hoàn toàn mới về thị trường ôtô Việt Nam. Doanh số sụt giảm so với tháng 1/2021 nhưng với 915 xe bán ra, Hyundai Accent tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3. Với bản nâng cấp được tung ra thị trường từ cuối năm 2020, Hyundai Accent vẫn đang tạo được sức hút trên thị trường. Trong khi đó, mẫu xe bán tải Ford Ranger đứng thứ 4 với số lượng 770 xe rời khỏi đại lý. So với tháng trước, mức doanh số này giảm 152 xe, tuy nhiên thứ bậc lại tăng 6 bậc. Phiên bản nâng cấp của Ford Ranger 2021 đã được ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm ngoái với những thay đổi nhẹ ở ngoại hình. Trong tháng 2, đã có 726 xe được giao đến tay khách hàng, với kết quả này Toyota Corolla Cross tiếp tục nhận được thư hạng cao trong bảng xếp hạng. Những thành tích trên là minh chứng rõ ràng nhất về sức hút của "tân binh" Corolla Cross trong phân khúc SUV đô thị với người tiêu dùng và bỏ lại những đối thủ sừng sỏ một thời như Ford EcoSport hay Hyundai Kona. Đáng chú ý, mẫu xe MPV giá rẻ Mitsubishi Xpander cũng bất ngờ bị rớt hạng. Với kết quả kinh doanh tháng 2 vừa qua chỉ với 630 xe bán ra toàn toàn thị trường đã khiến cho Mitsubishi Xpander dừng chân ở vị trí thứ 6. Honda City cũng là một cái tên đáng chú ý. Sau suốt năm 2019 hoàn toàn vắng bóng, mẫu xe sedan cỡ B này đã trở lại với danh sách 10 ôtô đắt khách nhất khi đứng ở vị trí thứ 5 với doanh số 613 xe. Lý giải cho sự thăng hoa này là bởi thế hệ mới của City vừa mới ra mắt, đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thể thao RS giúp tăng cường sức hấp dẫn. Đáng chú ý là trường hợp của Toyota Vios. Những biểu hiện sa sút phong độ gần đây đã cuốn trôi tất cả ánh hào quang một thời của "ông vua doanh số". Hiện tại, Toyota Vios xếp thứ 8 trong Top 10 xe bán chạy với 554 xe bán ra - con số thấp kỷ lục. Nếu Toyota Việt Nam không có động thái cải thiện tình hình thì con đường quay trở lại ngôi vị quán quân của mẫu xe hơi này vô cùng gian nan. Mazda CX-5 luôn là dòng xe SUV được yêu thích nhất tại thị trường Việt. Kết thúc tháng 2, Mazda CX-5 đã có 551 xe được bán ra. Dù có sự tụt giảm phong độ so với tháng trước, nhưng nhìn chung đây cũng là khởi đầu thành công của Mazda CX-5 khi vẫn có chỗ đứng trong nhóm 10 xe ăn khách nhất tháng. Trong tháng 2/2021, doanh số Hyundai Grand i10 giảm mạnh tới 880 xe so với tháng 1/2021, khiến mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục để mất vị trí dẫn đầu phân khúc hạng A về tay Fadil và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất với doanh số 513 xe bán ra. Dù giảm mạnh so với tháng 1/2021 nhưng đây là kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn kinh doanh thấp điểm của toàn thị trường ôtô Việt Nam, khi trùng với kỳ nghỉ tết Tân Sửu và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Video: TOP 10 xe bán chạy tháng 1/2021 tại Việt Nam.

