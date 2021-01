Top ôtô bán chạy nhất tháng 12/2020, Honda CR-V lên đỉnh

Tháng 12/2020 là tháng cuối cùng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực. Chính vì vậy, nhu cầu mua xe chạy phí trước bạ có mức tăng trưởng mạnh, phả sức "nóng" nên thị trường ôtô trong tháng cuối năm. Vì vậy, top ôtô bán chạy nhất Việt Nam cũng có nhiều thay đổi. Trong đó, Toyota Vios giữ vững phong độ và dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam về doanh số, Hyundai Grand i10 chắc ngôi đầu phân khúc xe hạng A. Ngoài ra, sự vươn lên của một số mẫu xe đã đẩy Kia Seltos Và Toyota Corolla Cross ra khỏi top 10 xe ăn khách nhất. Toyota Vios tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng. Mẫu sedan hạng B giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường lẫn phân khúc với doanh số 4.053 xe, tăng 11% so với tháng trước, tăng 41% so với cùng kỳ. Với doanh số này, Vios nắm chắc ngôi vị mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Trong tháng 12, Hyundai Accent có 3.254 xe được bán ra, tăng 29% so với tháng trước và trở lại vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Hyundai Hyundai Accent khá thành công khi đạt tổng doanh số đạt 20.776 xe, tăng gần 5% so với cùng kì năm ngoái và là 1 trong 3 mẫu xe có tổng doanh số cao nhất thị trường. Về giá bán, bản nâng cấp mới Hyundai Accent 2021 có giá bằng phiên bản cũ từ 426,1 - 542,1 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày ra mắt Accent 2021 được đại lý bán xe cap hơn từ 20 – 30 triệu đồng khiến cho nhiều người băn khoăn. Bước sang tháng 1/2021 năm 2021, mẫu sedan hạng B của Hyundai đã dần “hạ nhiệt” xuống mức giá tương đương giá niêm yết, đồng thời còn tặng kèm một số phụ kiện có giá trị. Nếu như doanh số Honda CR-V trong nhiều tháng trước đây đã bị Mazda CX-5 vượt mặt, thì tháng 12/2020 vừa qua chứng kiến sự bứt phá ngoan mục của mẫu xe này với doanh số 3.226 xe, tăng 155 % so với tháng trước. Dù lập doanh số bán theo tháng cao nhất từ đầu năm đến nay, tuy nhiên với doanh số cộng dồn đã có 11.365 xe bán ra, kém Mazda CX-5 438 xe khiến CR-V vẫn không vượt qua đối thủ để trở thành mẫu CUV bán chạy nhất trên thị trường. Thuộc diện được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ giảm 50% cho đến hết tháng 31/12/2020 này nhưng mẫu xe Honda CR-V cũng chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander… Chính vì vậy trong thời gian qua giá xe Honda tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho mẫu xe CR-V với mức khuyến mại cao nhất gần 100 triệu đồng. Tổng kết doanh số tháng 12/2020 của Mitsubishi Xpander đạt được 2.964 xe bán ra, tăng hơn 600 xe so với tháng trước, nhờ vậy thứ tự đã tăng thêm 1 bậc và đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, có tất cả 16.855 xe được xuất xưởng, giảm 16% so với cùng kì năm ngoái. Hiện tại, Mitsubishi đang mở bán với 3 phiên bản gồm 1 bản lắp ráp giá 630 triệu đồng và 2 bản nhập khẩu là AT (630 triệu đồng) và MT (555 triệu đồng). Nhằm tăng sức cạnh tranh với đổi thủ XL7 và Ertiga, cả hai phiên bản Xpander nhập khẩu cũng được Mitsubishi đều nhận ưu đãi 50% phí trước bạ và nhiều quà tặng có giá trị khác. Trong tháng cuối năm, Hyundai Grand i10 có sự bứt phá mạnh mẽ vượt mặt VinFast Fadil vươn lên đứng vị trí thứ 5 trong Top 10 với doanh số. 2.916 xe và lấy lại ngôi vương phân khúc xe hạng A từ tay đối thủ. Tính tổng doanh số 12 tháng, Hyundai Grand i10 vẫn nhỉnh hơn với 17.569 xe được giao đến tay khách hàng. Với doanh số khá ấn tượng, Hyundai Grand i10 kết thúc năm 2020 với vị trí đầu tiên trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A và đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 xe bán chạy nhất năm 2020. Theo đó, Hyundai Grand i10 2020 đang bán ra với 2 biến thể là sedan và hatchback với giá từ 315-415 triệu đồng tương ứng với 6 phiên bản. Với 2.472 xe bán ra trong tháng 12, giảm gần 400 xe so với tháng trước, kết quả này khiến cho mẫu xe Fadil tụt 4 bậc so với tháng trước. Từ khi công bố doanh số đến nay ( tháng 5 - 12/2020) VinFast Fadil đạt 17.045 xe, chỉ kém Grand i10 565 xe. Chính vì lượng người mua Fadil tăng đột biến trong những tháng cuối năm dẫn tới tình trạng khan hàng khi không có xe giao ngay. Đó cũng có thể là nguyên nhân ảnh hưởng tới doanh số của Fadil trong tháng cuối cùng năm 2020. Với thành tích 2.221 xe bán ra trong tháng 12 Ford Ranger bứt phá với doanh số tháng 12 kỷ lục và vẫn là một trong những gương mặt được nhiều khách hàng Việt yêu thích, lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe bán tải tại nước ta. Trong suốt một năm 2020 vừa qua hãng xe Mỹ đã giao đến tay người tiêu dùng 13.291 xe, giảm gần 30 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu SUV hàng đầu của hãng xe Hàn hiện nay là Hyundai SantaFe có mức tăng trưởng khá ấn tượng khi đạt 1.963 xe, tăng 30% so với tháng trước.Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, Hyundai SantaFe có 11.425 xe bán ra thị trường và tăng 23% so với cùng kì năm ngoái. Hyundai SantaFe đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng. Tại Việt Nam Hyundai SantaFe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mazda CX-8, Mitsubishi PajeroSport… Kết thúc tháng 12, Mazda CX-5 có 1.898 xe được giao đến tay khách háng, giảm 44 xe so với tháng trước, Mazda CX5 giảm 3 bậc từ vị trí thứ 6 xuống trí thứ 9. Doanh số cộng dồn 11.793 xe. Điều đó đồng nghĩa với việc, Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Crossover, vượt qua CR-V và Tucson Doanh số CX-5 tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm xuất phát từ các chương trình ưu đãi mạnh tay của Mazda Việt Nam . Giá niêm yết của Mazda CX-5 đang dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng cho 6 phiên bản. Với doanh số 1.810 xe tăng 83 xe so với tháng 11, giúp cho Kia Cerato tiếp tục góp mặt trong top 10 xe bán chạy cũng như dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Doanh số cộng dồn của Cerato đang là 12.069 xe. Theo đó Cerato đang mở bán với 4 phiên bản và có giá 529-670 triệu đồng. Video: Top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2020.

