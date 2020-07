Top xe bán chạy nhất Việt Nam, Honda City "đè bẹp" Toyota Vios

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa báo cáo doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 6/2020. Toàn thị trường Việt tiêu thụ 24.002 xe, tăng 26% so với tháng 5, nhưng vẫn giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tháng qua ghi nhận sự vươn lên mạnh của Honda City khi lần đầu đứng top xe bán chạy nhất Việt Nam. Từ lâu nay, chỉ tính riêng cuộc đua phân khúc, mẫu xe sedan Honda City luôn đứng dưới cái bóng của Toyota Vios khi luôn có doanh số thấp hơn. Thế nhưng, tháng 6 vừa qua, mẫu xe lắp ráp duy nhất của Honda bỗng thăng hoa với 2.183 xe được bàn giao đến khách hàng Việt Nam. Tính chung kể từ đầu năm, Honda City đạt doanh số 4.348 chiếc xuất xưởng, vẫn khiêm tốn hơn đối thủ khá nhiều. Thời gian gần đây, Toyota Vios là chiếc xe bất ổn về doanh số so với sự thống trị tuyệt đối như trước đây. Nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan, nhưng nhìn chung quan niệm mua xe của người Việt đang dần thay đổi. Trong tháng 6, doanh số Toyota Vios chỉ 1.821 xe, thấp hơn 300 chiếc so với Honda City. Thế nhưng, nếu xét doanh số tổng từ đầu năm, Toyota Vios vẫn đứng đầu khi đạt 11.244 chiếc đến tay khách hàng. Mitsubishi Xpander bám sát Toyota Vios và chỉ chịu kém hơn đúng 4 xe bán ra trong tháng 6. Tháng vừa qua cũng chứng kiến Mitsubishi Xpander nâng cấp ra mắt nên người dùng có tâm lý chờ đợi khiến doanh số xe chỉ đạt 1.817, tính chung từ đầu năm con số này là 5.883 chiếc bán ra. Hiện tại, Mitsubishi Xpander 2020 được phân phối với mức giá từ 555-630 triệu đồng, nhưng khách hàng mua xe hiện hành nhận được nhiều quà tặng Bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. VinFast Fadil tiếp tục khiến các đối thủ phải dè chừng khi vươn lên trở mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc A với doanh số 1.364 xe, bỏ xa Hyundai Gran i10 đến hơn 300 xe. Việc Fadil có được doanh số đáng nể như vậy đến từ chính sách bán hàng linh hoạt cùng với cam kết VinFast miễn lãi vay mua xe trả góp trong 2 năm đầu tiên. Chưa kể, mẫu xe này còn đang có giá bán khá tốt và nhiều người cũng tranh thủ mua xe trước khi VinFast Fadil sẽ tăng giá bán vào 15/7 tới đây. Hyundai Accent vẫn luôn là đối thủ bám sát ở phân khúc sedan hạng B, tính doanh số chung toàn thị trường trong nước, chiếc xe do TC Motor phân phối cũng luôn lọt Top bán chạy. Trong tháng 6 vừa qua, Accent đã bán ra 1.163 chiếc và cộng dồn từ đầu năm có 7.349 xe rời đại lý chính hãng. Đơn vị phân phối không dành nhiều chương trình ưu đãi cho xe khiên Accent luôn có giá bán niêm yết từ 426,1 - 547,1 triệu đồng. Sau 1 tháng rời xa Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam, Kia Cerato đã quay trở lại ấn tượng với doanh số dẫn đầu phân khúc xe hạng C. Cụ thể, các đại lý đã giao Kia Cerato 1.046 chiếc đến tay khách hàng Việt trong tháng 6 và tính chung từ đầu năm có 3.551 chiếc xuất xưởng. Được biết, Thaco đang phân phối Kia Cerato với 4 phiên bản trang bị khác nhau cùng mức giá từ 559 - 675 triệu đồng. Đã đi vào chu kỳ cuối cùng của vòng đời, Hyundai Grand i10 đã không còn là hiện tượng bán chạy như thời gian cách đây 2-3 năm. Tuy nhiên, đây vẫn là chiếc xe hạng A bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong tháng 6 vừa qua, TC Motor ghi nhận có 1.022 xe bán ra trên toàn quốc và 6 tháng đầu năm doanh số trên đạt 6.414 chiếc. Tổng doanh số trên của Hyundai Grand i10 vẫn khiến nhiều đối thủ trong phân khúc ước ao. Tiếp tục là mẫu xe trở lại sau 1 tháng vắng bóng khỏi Top xe bán chạy, Mazda CX-5 hiện là chiếc xe đạt doanh số cao nhất phân khúc Crossover tại Việt Nam. Trong tháng 6, với 1.008 chiếc bán ra, Mazda CX-5 đã vượt mặt đối thủ Honda CR-V với chỉ hơn 300 xe đến tay khách hàng. Sau 6 tháng đầu năm, Mazda CX-5 bán tổng cộng 3.018 xe. Thaco hiện đã điều chỉnh mức giá niêm yết của Mazda CX-5 giảm từ 80-120 triệu đồng, kèm với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, đây được coi là thời điểm tốt nhất trong năm để mua ôtô với người Việt. Ford Ranger vẫn là mẫu xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam kể từ đầu năm dù vướng khá nhiều bê bối. Riêng trong tháng 6/2020, chiếc xe có thùng phía sau đến từ Mỹ đạt 908 chiếc xuất xưởng và cộng dồn doanh số từ đầu năm có 4.464 chiếc đến tay khách hàng trong nước. Năm 2020, Ford Ranger đã nhận được nâng cấp từ nhà sản xuất với bản Wildtrak và bổ sung bản Limited giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Nhiều tháng qua, Hyundai SantaFe mới luôn vượt qua Toyota Fortuner để dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Tính riêng tháng 6 vừa qua, Hyundai SantaFe bán được 813 xe và tính chung từ đầu năm con số này đã là 3.629 chiếc đến tay người tiêu dùng. Hyundai SantaFe hiện được phân phối với giá từ 995 đến 1.245 triệu đồng. Video: Top 5 xe hạng B giá rẻ đáng mua đầu năm 2020.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa báo cáo doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 6/2020. Toàn thị trường Việt tiêu thụ 24.002 xe, tăng 26% so với tháng 5, nhưng vẫn giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tháng qua ghi nhận sự vươn lên mạnh của Honda City khi lần đầu đứng top xe bán chạy nhất Việt Nam. Từ lâu nay, chỉ tính riêng cuộc đua phân khúc, mẫu xe sedan Honda City luôn đứng dưới cái bóng của Toyota Vios khi luôn có doanh số thấp hơn. Thế nhưng, tháng 6 vừa qua, mẫu xe lắp ráp duy nhất của Honda bỗng thăng hoa với 2.183 xe được bàn giao đến khách hàng Việt Nam. Tính chung kể từ đầu năm, Honda City đạt doanh số 4.348 chiếc xuất xưởng, vẫn khiêm tốn hơn đối thủ khá nhiều. Thời gian gần đây, Toyota Vios là chiếc xe bất ổn về doanh số so với sự thống trị tuyệt đối như trước đây. Nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan, nhưng nhìn chung quan niệm mua xe của người Việt đang dần thay đổi. Trong tháng 6, doanh số Toyota Vios chỉ 1.821 xe, thấp hơn 300 chiếc so với Honda City. Thế nhưng, nếu xét doanh số tổng từ đầu năm, Toyota Vios vẫn đứng đầu khi đạt 11.244 chiếc đến tay khách hàng. Mitsubishi Xpander bám sát Toyota Vios và chỉ chịu kém hơn đúng 4 xe bán ra trong tháng 6. Tháng vừa qua cũng chứng kiến Mitsubishi Xpander nâng cấp ra mắt nên người dùng có tâm lý chờ đợi khiến doanh số xe chỉ đạt 1.817, tính chung từ đầu năm con số này là 5.883 chiếc bán ra. Hiện tại, Mitsubishi Xpander 2020 được phân phối với mức giá từ 555-630 triệu đồng, nhưng khách hàng mua xe hiện hành nhận được nhiều quà tặng Bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. VinFast Fadil tiếp tục khiến các đối thủ phải dè chừng khi vươn lên trở mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc A với doanh số 1.364 xe, bỏ xa Hyundai Gran i10 đến hơn 300 xe. Việc Fadil có được doanh số đáng nể như vậy đến từ chính sách bán hàng linh hoạt cùng với cam kết VinFast miễn lãi vay mua xe trả góp trong 2 năm đầu tiên. Chưa kể, mẫu xe này còn đang có giá bán khá tốt và nhiều người cũng tranh thủ mua xe trước khi VinFast Fadil sẽ tăng giá bán vào 15/7 tới đây. Hyundai Accent vẫn luôn là đối thủ bám sát ở phân khúc sedan hạng B, tính doanh số chung toàn thị trường trong nước, chiếc xe do TC Motor phân phối cũng luôn lọt Top bán chạy. Trong tháng 6 vừa qua, Accent đã bán ra 1.163 chiếc và cộng dồn từ đầu năm có 7.349 xe rời đại lý chính hãng. Đơn vị phân phối không dành nhiều chương trình ưu đãi cho xe khiên Accent luôn có giá bán niêm yết từ 426,1 - 547,1 triệu đồng. Sau 1 tháng rời xa Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam, Kia Cerato đã quay trở lại ấn tượng với doanh số dẫn đầu phân khúc xe hạng C. Cụ thể, các đại lý đã giao Kia Cerato 1.046 chiếc đến tay khách hàng Việt trong tháng 6 và tính chung từ đầu năm có 3.551 chiếc xuất xưởng. Được biết, Thaco đang phân phối Kia Cerato với 4 phiên bản trang bị khác nhau cùng mức giá từ 559 - 675 triệu đồng. Đã đi vào chu kỳ cuối cùng của vòng đời, Hyundai Grand i10 đã không còn là hiện tượng bán chạy như thời gian cách đây 2-3 năm. Tuy nhiên, đây vẫn là chiếc xe hạng A bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong tháng 6 vừa qua, TC Motor ghi nhận có 1.022 xe bán ra trên toàn quốc và 6 tháng đầu năm doanh số trên đạt 6.414 chiếc. Tổng doanh số trên của Hyundai Grand i10 vẫn khiến nhiều đối thủ trong phân khúc ước ao. Tiếp tục là mẫu xe trở lại sau 1 tháng vắng bóng khỏi Top xe bán chạy, Mazda CX-5 hiện là chiếc xe đạt doanh số cao nhất phân khúc Crossover tại Việt Nam. Trong tháng 6, với 1.008 chiếc bán ra, Mazda CX-5 đã vượt mặt đối thủ Honda CR-V với chỉ hơn 300 xe đến tay khách hàng. Sau 6 tháng đầu năm, Mazda CX-5 bán tổng cộng 3.018 xe. Thaco hiện đã điều chỉnh mức giá niêm yết của Mazda CX-5 giảm từ 80-120 triệu đồng, kèm với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, đây được coi là thời điểm tốt nhất trong năm để mua ôtô với người Việt. Ford Ranger vẫn là mẫu xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam kể từ đầu năm dù vướng khá nhiều bê bối. Riêng trong tháng 6/2020, chiếc xe có thùng phía sau đến từ Mỹ đạt 908 chiếc xuất xưởng và cộng dồn doanh số từ đầu năm có 4.464 chiếc đến tay khách hàng trong nước. Năm 2020, Ford Ranger đã nhận được nâng cấp từ nhà sản xuất với bản Wildtrak và bổ sung bản Limited giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Nhiều tháng qua, Hyundai SantaFe mới luôn vượt qua Toyota Fortuner để dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Tính riêng tháng 6 vừa qua, Hyundai SantaFe bán được 813 xe và tính chung từ đầu năm con số này đã là 3.629 chiếc đến tay người tiêu dùng. Hyundai SantaFe hiện được phân phối với giá từ 995 đến 1.245 triệu đồng. Video: Top 5 xe hạng B giá rẻ đáng mua đầu năm 2020.