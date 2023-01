Vén màn Toyota Tacoma 2024, “đối thủ khó nhằn” dành cho Ford Ranger

Tacoma hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota ở thị trường Mỹ. Trong năm 2022 vừa qua, Toyota Tacoma thế hệ mới cũng lọt vào top 10 xe bán chạy nhất ở thị trường này với doanh số lên đến 237.323 xe. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Toyota chuẩn bị nâng cấp mạnh dành cho mẫu xe bán tải này. Những hình ảnh rò rỉ của Toyota Tacoma 2024 mới đã chứng tỏ điều đó. Đây là những hình ảnh rò rỉ từ tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Toyota Tacoma. Qua đó, có thể thấy mẫu xe bán tải này sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất khá giống với người anh em Toyota Tundra thế hệ mới, đã ra mắt vào năm 2021. Ngoài ra, Tacoma thế hệ mới còn mang trên mình ngoại hình gần như giống hệt mẫu xe concept thuần điện từng được hãng Toyota hé lộ vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, chiếc Toyota Tacoma trong hình ảnh rò rỉ lại được trang bị lưới tản nhiệt trên đầu xe. Do đó, đây rõ ràng là xe dùng động cơ đốt trong thay vì ôtô điện. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe bán tải Toyota Tacoma 2024 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đi kèm nẹp nằm ngang màu đen, tích hợp logo của nhà sản xuất. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm, 2 đèn sương mù trước hình chữ nhật và tấm ốp gầm. Ngoài ra, Toyota Tacoma 2024 còn sở hữu cụm đèn pha nhỏ gọn nằm ở hai góc đầu xe, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn pha này có thiết kế giống với loại hiện đang được dùng cho Toyota Tundra. Ngay phía dưới đèn pha là khe gió nằm dọc mới. Thiết kế lấy cảm hứng từ Tundra tiếp tục được áp dụng cho khu vực phía sau của Toyota Tacoma 2024. Tại đây, xe được trang bị chắn bùn hầm hố và kính cửa sổ tạo cảm giác quen thuộc. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim sơn 2 màu, gương chiếu hậu giống xe du lịch và đường dập nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến thùng sau. Đằng sau, Toyota Tacoma 2024 đi kèm cửa thùng hàng góc cạnh và cụm đèn hậu hình chữ "C" tương tự Tundra thế hệ mới. Tuy nhiên, cản sau của xe có thiết kế khá đơn giản và kém nổi bật. Hiện thông tin về Toyota Tacoma thế hệ mới vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe bán tải cỡ trung này dùng cơ sở gầm bệ tương tự Toyota Tundra mới. Động cơ của Toyota Tacoma 2024 cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có thể xe sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L với công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng mẫu xe bán tải này sẽ có phiên bản hybrid. Nếu đúng như vậy, Toyota Tacoma 2024 sẽ là mẫu xe hybrid đầu tiên trong phân khúc bán tải cỡ trung tại Mỹ. Dự kiến, Toyota Tacoma 2024 sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay để cạnh tranh với Chevrolet Colorado, GMC Canyon và Ford Ranger. ideo: Vén màn mẫu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tacoma 2024.

Tacoma hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota ở thị trường Mỹ. Trong năm 2022 vừa qua, Toyota Tacoma thế hệ mới cũng lọt vào top 10 xe bán chạy nhất ở thị trường này với doanh số lên đến 237.323 xe. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Toyota chuẩn bị nâng cấp mạnh dành cho mẫu xe bán tải này. Những hình ảnh rò rỉ của Toyota Tacoma 2024 mới đã chứng tỏ điều đó. Đây là những hình ảnh rò rỉ từ tài liệu đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Toyota Tacoma. Qua đó, có thể thấy mẫu xe bán tải này sở hữu phong cách thiết kế ngoại thất khá giống với người anh em Toyota Tundra thế hệ mới, đã ra mắt vào năm 2021. Ngoài ra, Tacoma thế hệ mới còn mang trên mình ngoại hình gần như giống hệt mẫu xe concept thuần điện từng được hãng Toyota hé lộ vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, chiếc Toyota Tacoma trong hình ảnh rò rỉ lại được trang bị lưới tản nhiệt trên đầu xe. Do đó, đây rõ ràng là xe dùng động cơ đốt trong thay vì ôtô điện. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe bán tải Toyota Tacoma 2024 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đi kèm nẹp nằm ngang màu đen, tích hợp logo của nhà sản xuất. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió trung tâm, 2 đèn sương mù trước hình chữ nhật và tấm ốp gầm. Ngoài ra, Toyota Tacoma 2024 còn sở hữu cụm đèn pha nhỏ gọn nằm ở hai góc đầu xe, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Cụm đèn pha này có thiết kế giống với loại hiện đang được dùng cho Toyota Tundra. Ngay phía dưới đèn pha là khe gió nằm dọc mới. Thiết kế lấy cảm hứng từ Tundra tiếp tục được áp dụng cho khu vực phía sau của Toyota Tacoma 2024. Tại đây, xe được trang bị chắn bùn hầm hố và kính cửa sổ tạo cảm giác quen thuộc. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim sơn 2 màu, gương chiếu hậu giống xe du lịch và đường dập nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến thùng sau. Đằng sau, Toyota Tacoma 2024 đi kèm cửa thùng hàng góc cạnh và cụm đèn hậu hình chữ "C" tương tự Tundra thế hệ mới. Tuy nhiên, cản sau của xe có thiết kế khá đơn giản và kém nổi bật. Hiện thông tin về Toyota Tacoma thế hệ mới vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu xe bán tải cỡ trung này dùng cơ sở gầm bệ tương tự Toyota Tundra mới. Động cơ của Toyota Tacoma 2024 cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có thể xe sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L với công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng mẫu xe bán tải này sẽ có phiên bản hybrid. Nếu đúng như vậy, Toyota Tacoma 2024 sẽ là mẫu xe hybrid đầu tiên trong phân khúc bán tải cỡ trung tại Mỹ. Dự kiến, Toyota Tacoma 2024 sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay để cạnh tranh với Chevrolet Colorado, GMC Canyon và Ford Ranger. ideo: Vén màn mẫu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tacoma 2024.