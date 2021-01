Cận cảnh Toyota Tacoma "hàng hiếm" chỉ 770 triệu ở Sài Gòn

Tacoma là dòng bán tải cỡ trung nổi tiếng của Toyota, đối với nhiều người dùng ở Việt Nam, dòng xe bán tải Toyota Tacoma vẫn còn khá xa lạ vì nó chỉ sản xuất dành cho thị trường Bắc Mỹ và cả thị trường Mexico. Tương tự như “đàn anh” Toyota Tundra, số lượng xe Tacoma tại Việt Nam không nhiều vì giá bán cao do sử dụng động cơ dung tích lớn “gánh” nhiều thuế. Tham khảo giá bán sau thuế của một chiếc Toyota Tacoma TRD PRO 4x4 đời 2018 từng Việt Nam đã gần 3 tỷ đồng So với “người anh em” Hilux, Toyota Tacoma sở hữu thiết kế rộng rãi hơn, đi kèm với khả năng vận hành bền bỉ và khả năng chịu tải cao. Dòng xe Tacoma được thiết kế để phù hợp với thị hiếu người dùng Bắc Mỹ, vốn thường sử dụng xe bán tải để làm phương tiện di chuyển cho cá nhân, bên cạnh sự linh động thuận tiện để chở hàng hoá. Chiếc Toyota Tacoma phiên bản PreRunner SR5 4.0L V6 sản xuất 2009 này thuộc hàng hiếm tại Việt Nam. Sự hấp dẫn của chiếc bán tải này nằm ở động cơ xăng V6 dung tích 4.0L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 236 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 360Nm từ 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD; 4x2) thông qua hộp số tự động 5 cấp (5AT). Chi tiếc rằng, chiếc Tacoma này chỉ có một cầu, đây là một hạn chế đối với người mua ưa thích đi off-road, di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp. Động cơ V6 4.0L này cũng được chia sẻ với các mẫu xe như Land Cruiser Prado hay FJ Cruiser ở nhiều thị trường khác. Tacoma sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 5.620 x 1.895 x 1.780mm đi cùng với chiều dài cơ sở 3.570mm. Kích thước của chiếc Tacoma này lớn khoảng nửa mét về chiều dài cơ sở nếu so với “người anh em” Toyota Hilux có chiều dài tổng thể khoảng 5,3m, đi cùng với chiều dài cơ sở 3.085mm. Tại thị trường Mỹ, Toyota Tacoma là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu bán tải như: Ford Ranger (bản Mỹ), Chevy Colorado (bản Mỹ), Honda Ridgeline hay Nissan Frontier. Nội thất của Toyota Tacoma đời 2009 khá đơn giản với hệ thống thông tin giải trí giống như các đời xe cũ trước đây, các chi tiết nội thất bọc da cao cấp, trang bị chìa khoá cơ với nhiều tiện nghi thực dụng đủ dùng ở mức cơ bản. Chủ xe đã nâng cấp thêm camera lùi và cặp lề. Hiện tại, giá xe Toyota Tacoma 2009 này đang được chào bán với mức khoảng 770 triệu đồng, ngang tầm giá “đập hộp” một chiếc Ford Ranger LTD 2.0L 4x4 AT mới. Nhìn chung, đây là lựa chọn dành cho khách hàng thích bán tải máy xăng cỡ lớn, đề cao sự rộng rãi, thích sở hữu một mẫu xe “chuẩn Mỹ” và nhu cầu sử dụng thường xuyên đi đường trường. Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Tacoma đời 2009.

