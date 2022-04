Trong xe ôtô có một số vị trí còn bẩn hơn cả bồn cầu?

Vô lăng ôtô bẩn gấp 4 lần bồn cầu và gấp 6 lần màn hình điện thoại

Nghiên cứu mới nhất tiết lộ rằng nơi bẩn nhất trên xe ôtô chính là vô lăng, thậm chí vô lăng xe ôtô còn bẩn hơn cả bồn cầu và là nơi có nguy cơ gây bệnh lây nhiễm nguy hiểm nhất trên xe ôtô.

Trên thực tế, vô lăng xe là thứ mà tài xế thường xuyên tiếp xúc nhất, cũng đồng thời là nơi tập trung mọi loại vi khuẩn mà người lái xe từng tiếp xúc từ môi trường bên ngoài vào trong xe. Dù chủ xe có thường xuyên vệ sinh nội thất đến đâu thì vô lăng xe ôtô cũng chưa được vệ sinh kỹ càng đến mức có thể tẩy sạch được mọi vi khuẩn.

Trung bình trong mỗi chiếc xe chứa khoảng 700 loại vi khuẩn khác nhau, đây là điều khá nguy hiểm, đặc biệt là với những người có sở thích ăn uống ngay bên trong xe. Trong đó vô lăng có thể xem là vị trí lý tưởng cho vi khuẩn khi có đến khoảng 629 ổ vi khuẩn (CFU) trên mỗi cm² bề mặt vô lăng. Con số này cho thấy vô lăng ôtô còn bẩn hơn cả bồn cầu (172 CFU), màn hình điện thoại (100 CFU), và nút thang máy (313 CFU). Vị trí bẩn thứ hai trong xe ôtô là khay để cốc với chỉ số 506 CFU, tiếp đó là dây an toàn, nắm cửa trong, cần số, và núm chỉnh âm lượng Những vị trí bẩn nhất trong ôtô.

Với chỉ số độ bẩn như trên, người dùng xe ôtô cần lưu ý vệ sinh vô lăng thường xuyên nhằm tránh cách bệnh liên quan đến vi khuẩn. Việc vệ sinh vô lăng cũng như các vị trí bẩn khác một cách đều đặn sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tật do vi khuẩn, giảm mùi khó chịu cho xe. Ngoài ra, cũng nên hạn chế ăn uống trong xe để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn có điều kiện phát triển.

Cách vệ sinh vô lăng ôtô

Sử dụng khăn ướt

Hãy luôn để một túi khăn ướt bên trong xe, trước khi lái xe người lái cần một lần vệ sinh vô lăng. Hãy dùng ít nhất 2 tấm khăn ướt, một tấm để lau tay và tấm còn lại để lau vô lăng trước khi cầm lái. Thói quen này sẽ giúp diệt đến 99% vi khuẩn trên tay và trên vô lăng, đồng thời làm sạch hoàn toàn lượng dầu bám trên vô lăng do tay người tiết ra. Nên tạo thói quen lau tau và lau vô lăng trước khi lái xe

Sử dụng chất tẩy nhẹ

Trong trường hợp vô lăng bị bẩn, hãy dùng hóa chất có tính tẩy nhẹ, sử dụng khăn bằng vi sợi tổng hợp để lau sạch toàn bộ vô lăng. Cầm hai đầu khăn để chà và đánh bóng vô lăng như thể đang đánh mũi giày sẽ giúp loại bỏ hết bụi bẩn đã bám trên vô lăng. Sử dụng khăn bằng vi sợi tổng hợp để lau vô lăng

Nếu vết bẩn bám quá dai, có thể dùng cọ vệ sinh nội thất ôtô để đánh một cách nhẹ nhàng, tránh đánh quá mạnh tay dẫn đến xước và mòn vô lăng.

Vệ sinh vô lăng bọc da

Nếu vô lăng có chi tiết bọc da, hãy dùng các chế phẩm chuyên dùng để vệ sinh và dưỡng da để làm sạch thay vì chất tẩy rửa. Thêm vào đó, có thể dùng bản chải đánh răng lông mềm để nhúng vào chất vệ sinh chuyên dùng, sau đó đánh trực tiếp vào các đường chỉ khâu để có thể làm sạch vị trí này một cách kỹ càng nhất. Sau cùng, nên dùng khăn mềm để lau khô vô lăng và đợi khô hoàn toàn mới sử dụng xe nhằm tránh các chất tẩy rửa còn sót lại trên vô lăng có thẻ bám vào tay, về lâu dài có thể gây ra bệnh về da. Sử dụng chất vệ sinh chuyên dụng với vô lăng bọc da

Máy vệ sinh bằng hơi nước

Máy vệ sinh bằng hơi nước cũng là lựa chọn tốt để vệ sinh và tẩy trùng cho vô lăng. Tuy nhiên cần lưu ý không nên xịt hơi quá lâu vào một điểm khiến vật liệu bọc bị quắn lại do hơi nước nóng. Thêm vào đó, cần tránh để hơi nước đọng lại các chi tiết xung quanh vô lăng như bảng đồng hồ, táp-lô, và các núm điều khiển gây hư hại. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh, cần lau khô hoàn toàn vô lăng để tránh tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Có thể vệ sinh vô lăng bằng máy vệ sinh hơi nước

