Bentley Bentayga V8 First Edition hơn 21 tỷ đồng "về nhà" bầu Hiển

Trong số những bầu bóng đá nổi tiếng có thú chơi xe đẳng cấp nhất Việt Nam phải kể đến gia đình của ông Đỗ Quang Hiển hay còn gọi thân mật là "bầu Hiển". Trong garage nhà đại gia này phải có trên 8 chiếc xe đẳng cấp. Gần đây nhất, tin đồn về việc gia đình bầu Hiển tậu Bentley Bentayga V8 First Edition đã thu hút sự chú ý. Chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition đời mới xuất hiện tại Hà Nội với ngoại thất 2 tông màu là đỏ đậm và đen đã thu hút sự chú ý của người đi đường. Chủ nhân của chiếc xe này được cho là gia đình bầu Hiển, thậm chí 2 con số cuối của biển số xe còn thể hiện năm sinh của cậu con trai Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội. Những hình ảnh về chiếc xe SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition mang biển số 30H-XXX.95 của gia đình bầu Hiển rất hiếm trên mạng xã hội nhưng cũng đủ cho thấy được sự chịu chơi của ông bầu bóng đá này cùng 2 cậu con trai. Gần đây, cậu con trai thứ của bầu Hiển còn dính vào tin đồn đang hẹn hò với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Chiếc Bentley Bentayga V8 First Edition này có biển số liên quan đến năm sinh của thiếu gia Đỗ Vinh Quang, 2/3 thân xe được sơn màu đỏ sẫm cá tính và đã làm nên thương hiệu cho Bentley Bentayga bản nâng cấp mới nhất. 1/3 còn lại được sơn màu đen để tạo ra cho xe bộ áo 2 tông màu rất đẳng cấp và khác biệt so với những chiếc Bentley Bentayga khác. Chưa hết, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition này còn có nhiều chi tiết mạ crôm ở ngoại thất tạo điểm nhấn và cuối cùng là bộ mâm đa chấu kép được đánh bóng rất ấn tượng. Diện mạo chiếc Bentley Bentayga V8 First Edition này còn có thêm logo First Edition cùng con số 1 nằm chính giữa xuất hiện ở bên hông xe. Nội thất vốn được đánh giá cao của Bentayga cũng đã được sửa đổi đáng kể theo mô hình mới nhất. Trong số những thay đổi chính có vô-lăng và trung tâm điều khiển, trang trí cửa mới và ghế hoàn toàn mới – hiện có sẵn hệ thống thông gió ở phía sau với cấu hình xe có cabin năm chỗ. Hành khách ngồi phía sau cũng được tận hưởng không gian rộng rãi hơn đáng kể, với khoảng để chân tăng lên đến 100mm tùy theo cấu hình. Hệ thống thông tin giải trí thế hệ tiếp theo được tích hợp liền mạch vào thiết kế bảng điều khiển kiểu “đôi cánh” được làm thủ công của Bentley và có màn hình hiển thị 10,9 inch với đồ họa tràn cạnh. Apple CarPlay không dây lần đầu tiên là tiêu chuẩn, cùng với hệ thống có dây hiện có, và hệ thống Android Auto (phụ thuộc vào tùy thị trường). Phiên bản xe SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 First Edition của gia đình bầu Hiển được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 770 Nm. Sức mạnh của khối động vơ V8 đã giúp cho mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 phiên bản First Edition mới được gia đình bầu Hiển mua về chỉ mất thời gian 4,5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h.Giá xe Bentley Bentayga V8 thế hệ mới từ 18 tỷ đồng, nhưng chiếc xe thuộc sở hữu của gia đình bầu Hiển thuộc bản Bentley Bentayga V8 First Edition nên mức giá có thể trên 21 tỷ đồng đã bao gồm các tùy chọn đi kèm cho xe nhưng chưa tính chi phí lăn bánh. Video: Chi tiết Bentley Bentayga First Edition thế hệ mới.

