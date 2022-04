Nissan X-Trail 2022 thêm động cơ tăng áp 2.0L, khoảng 630 triệu đồng

Mới đây, cánh săn ảnh tại Trung Quốc đã bắt gặp Nissan X-Trail 2022 mới trên đường phố. Sự thay đổi lớn nhất của chiếc Nissan X-Trail này chính là động cơ. Theo tin đồn, Nissan X-Trail 2022 tại thị trường Trung Quốc sẽ được bổ sung động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L mới và hộp số tự động 8 cấp. Đây chính là động cơ hiện đang được dùng cho người anh em Nissan Teana. Ở Nissan X-Trail 2022, động cơ này tạo ra công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Như vậy, xe mạnh hơn khá nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Toyota Wildlander. Sở dĩ hãng Nissan phải bổ sung động cơ mới cho dòng crossover cỡ C này vì kể từ khi dùng động cơ xăng 3 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L, X-Trail liên tục bị giảm doanh số tại thị trường tỷ dân. Trong tháng đầu tiên của năm 2022, Honda CR-V với doanh số 24.293 chiếc tại Trung Quốc; Toyota Wildlander là 16.892 chiếc; Honda Breeze (11.071 chiếc); Toyota RAV4 (13.654 chiếc) và Nissan Qashqai (24.732 chiếc). Trong khi đó, Nissan X-Trail chỉ đạt doanh số 1.184 chiếc. Nissan X-Trail phiên bản 1.5L hiện đang bán ở Trung Quốc có thông số không hề tệ, bao gồm công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 2 cầu. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,8 lít/100 km. Phải nói rằng, động cơ 3 xi-lanh có nhiều ưu điểm như kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, loại động cơ này cũng có những nhược điểm như số lượng xi-lanh xếp 2 bên không đều nên hoạt động kém ổn định. Bên cạnh đó, động cơ 3 xi-lanh còn thường ồn hơn. Do đó, người tiêu dùng Trung Quốc không thực sự mặn mà với loại động cơ này. Trừ động cơ, Nissan X-Trail động cơ tăng áp 2.0L mới không có gì thay đổi về thiết kế. Trên đầu xe, X-Trail 2022 được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của thương hiệu Nissan với viền mạ crôm dày dặn bao quanh và có thể tự động đóng/mở để kiểm soát luồng không khí vào khoang động cơ. Bên dưới mới là đèn pha với thiết kế nằm ngang. Ngoài ra, đèn pha còn đi kèm khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình lục giác, tích hợp cả đèn sương mù cũng như tấm ốp gầm màu bạc. Ở bên sườn, Nissan X-Trail 2022 vẫn đi kèm đường dập gân nổi bật, kéo dài từ dải đèn LED định vị ban ngày đến cửa trước và từ cửa sau đến đèn hậu. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 5 chấu phối 2 màu thể thao và nẹp mạ crôm trên cửa. Dự kiến, thiết kế nội thất của Nissan X-Trail 2022 phiên bản máy xăng 2.0L mới cũng không có gì thay đổi. Bên trong mẫu xe này sẽ là không gian nội thất 5+2 chỗ ngồi với mặt táp-lô thiết kế nằm ngang, cụm điều khiển trung tâm thấp và rộng, cần số ngắn cũng như vô lăng vát đáy. Tại thị trường Trung Quốc, xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12,3 inch, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại thông minh không dây và công nghệ cách âm chủ động... Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPilot cải tiến. Hiện giá xe Nissan X-Trail 2022 phiên bản máy xăng 2.0L mới vẫn chưa được hé lộ. Dự kiến, xe sẽ có giá khởi điểm khoảng 180.000 Nhân dân tệ (630 triệu đồng). Video: Chi tiết Nissan X-Trail 2022 tại Trung Quốc.

