Lexus RZ 2022 lộ nội thất, vô lăng hình chữ nhật gây tranh cãi

Lexus RZ 2022 mới là mẫu crossover hạng sang thuần điện đã lần đầu tiên được hé lộ vào hồi cuối năm ngoái. Đây là 1 trong 15 mẫu ô tô điện mới đã được tập đoàn Toyota và thương hiệu con Lexus giới thiệu trong sự kiện diễn ra vào ngày 14/12/2021. Vào thời điểm đó, hãng Lexus chỉ công bố một số hình ảnh chụp ngoại thất của mẫu ô tô điện này. Mãi đến nay, hình ảnh nội thất đầu tiên của Lexus RZ 2022 mới được tung ra. Qua hình ảnh này, có thể thấy Lexus RZ 2022 chạy điện được trang bị vô lăng hình chữ nhật giống Tesla Model S và Model X. Khi ra mắt trên xe Tesla vào năm ngoái, vô lăng này đã gây tranh cãi không ít vì bị cho là không tiện và khó dùng, thậm chí có thể gây nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, Lexus RZ 2022 còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số khá nhỏ gọn phía sau vô lăng. Nằm độc lập trên mặt táp-lô, ngay bên dưới cửa gió điều hòa trung tâm là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn, được thiết kế hướng về phía người lái. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm nằm khá cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Là crossover hạng sang nên đương nhiên Lexus RZ 2022 cũng có nhiều chất liệu cao cấp bên trong xe.



Tương tự nội thất, thiết kế ngoại thất của Lexus RZ 2022 cũng khá ấn tượng. Mẫu xe này được trang bị đầu xe với tạo hình con suốt, gợi liên tưởng đến lưới tản nhiệt đặc trưng của thương hiệu Lexus. Vì là ô tô điện nên Lexus RZ 2022 không được trang bị lưới tản nhiệt mà chỉ có hốc gió trung tâm khá rộng bên dưới.



Tiếp đến là cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Ngay bên dưới đèn pha xuất hiện khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe. Chưa hết, Lexus RZ 2022 còn có ốp cua lốp màu đen khá lớn, bộ vành hợp kim đa chấu phối 2 màu thể thao và đường gân nổi bật kéo dài từ chắn bùn trước đến cột C. Bên cạnh đó là một đường gân nữa, kéo từ cửa trước đến cột C.



Ở đằng sau, mẫu crossover hạng sang này được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh và vắt ngang đuôi xe. Nằm giữa 2 đèn hậu còn có nẹp màu đen, tích hợp tem chữ nổi "Lexus". Những điểm nhấn còn lại trong thiết kế ngoại thất của Lexus RZ 2022 bao gồm 2 cánh gió mui khá nhỏ, tách rời nhau, cánh gió nằm ngay trên đèn hậu và tích hợp đèn phanh trên cao cũng như khe gió đặt dọc ở hai góc đuôi xe.



Hiện hãng Lexus chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể của RZ mới. Chỉ biết rằng, đây là mẫu xe Lexus đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA dành riêng cho ôtô điện, tương tự Toyota bZ4X và Subaru Solterra. Sự khác biệt của Lexus RZ 2022 so với Toyota bZ4X và Subaru Solterra nằm ở hệ truyền động.



Trên cửa cốp xe xuất hiện tem chữ nổi "RZ 450e" nên nhiều khả năng Lexus RZ 2022 sẽ có công suất tối đa lớn hơn mức 160 kW (215 mã lực) của Toyota bZ4X. Bên dưới tem chữ nổi "RZ 450e" còn có logo "Direct4", chứng tỏ xe sẽ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nói cách khác, mẫu crossover hạng sang này sẽ có thêm mô-tơ điện trên cầu sau. Theo kế hoạch, xe sang Lexus RZ chạy điện sẽ chính thức ra mắt trong sự kiện trực tuyến diễn ra vào ngày 20/4 tới đây.

Video: Mẫu xe crossover điện hạng sang Lexus RZ 2022 lộ diện.





