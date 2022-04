Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), các mẫu xe Range Rover và Range Rover Sport có thể có những lỗi rất nghiêm trọng. Vấn đề cụ thể bắt nguồn từ một bộ thu hồi khóa khẩn cấp (ELR) trong cụm dây an toàn của người lái.

Thiết bị này có tính năng khóa dây an toàn của người ngồi tại chỗ trong trường hợp va chạm, ngăn cơ thể lao về phía trước và giảm tác động vào túi khí. Khi ELR gặp lỗi, nó sẽ không khóa dây an toàn khi chiếc xe phanh trước khi va chạm, điều này làm tăng nguy cơ chấn thương. Land Rover triệu hồi gần 15.000 chiếc Range Rover lỗi dây an toàn.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 9.259 chiếc Range Rover Sport và 5.553 chiếc Range Rover được đăng ký tại Hoa Kỳ, tổng cộng có tất cả 14.812 xe. Các mẫu xe Range Rover bị triệu hồi thuộc đời 2016-2017 và được sản xuất trong giai đoạn từ 29/4/2016 đến 17/10/2016, theo tài liệu do Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) công bố. Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 9.259 chiếc Range Rover Sport và 5.553 chiếc Range Rover tại Mỹ, tổng cộng có tất cả 14.812 xe.

Chủ sở hữu của những chiếc xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư từ Land Rover vào tháng 6/2022. Họ sẽ được mời mang chiếc xe của mình đến đại lý ủy quyền để kiểm tra việc lắp ráp dây an toàn tại vị trí ghế lái. Linh kiện sẽ được thay thế miễn phí nếu kỹ thuật viên phát hiện ra nó bị lỗi. Land Rover cho biết thêm rằng, những chủ sở hữu đã phải trả tiền để khắc phục sự cố này trước khi chiến dịch triệu hồi xe Land Rover được công bố có thể nộp đơn xin hoàn lại tiền. Các mẫu xe bị triệu hồi thuộc đời 2016-2017 và được sản xuất trong giai đoạn từ 29/4/2016 đến 17/10/2016.

Hãng xe Anh Quốc không phải là thương hiệu hạng sang duy nhất bị triệu hồi vì các vấn đề liên quan đến dây an toàn trong năm nay. Vào đầu tháng 3, chiếc xe điện của Porsche cũng đã bị triệu hồi do lỗi liên quan đến dây an toàn ở hàng ghế sau. Theo NHTSA, dây đai khóa trung tâm có thể cản trở việc tiếp cận các neo ghế phía dưới bên phải của trẻ em.

Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), các mẫu xe Range Rover và Range Rover Sport có thể có những lỗi rất nghiêm trọng. Vấn đề cụ thể bắt nguồn từ một bộ thu hồi khóa khẩn cấp (ELR) trong cụm dây an toàn của người lái.

Thiết bị này có tính năng khóa dây an toàn của người ngồi tại chỗ trong trường hợp va chạm, ngăn cơ thể lao về phía trước và giảm tác động vào túi khí. Khi ELR gặp lỗi, nó sẽ không khóa dây an toàn khi chiếc xe phanh trước khi va chạm, điều này làm tăng nguy cơ chấn thương. Land Rover triệu hồi gần 15.000 chiếc Range Rover lỗi dây an toàn.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 9.259 chiếc Range Rover Sport và 5.553 chiếc Range Rover được đăng ký tại Hoa Kỳ, tổng cộng có tất cả 14.812 xe. Các mẫu xe Range Rover bị triệu hồi thuộc đời 2016-2017 và được sản xuất trong giai đoạn từ 29/4/2016 đến 17/10/2016, theo tài liệu do Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) công bố. Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 9.259 chiếc Range Rover Sport và 5.553 chiếc Range Rover tại Mỹ, tổng cộng có tất cả 14.812 xe.

Chủ sở hữu của những chiếc xe bị ảnh hưởng sẽ nhận được thư từ Land Rover vào tháng 6/2022. Họ sẽ được mời mang chiếc xe của mình đến đại lý ủy quyền để kiểm tra việc lắp ráp dây an toàn tại vị trí ghế lái. Linh kiện sẽ được thay thế miễn phí nếu kỹ thuật viên phát hiện ra nó bị lỗi. Land Rover cho biết thêm rằng, những chủ sở hữu đã phải trả tiền để khắc phục sự cố này trước khi chiến dịch triệu hồi xe Land Rover được công bố có thể nộp đơn xin hoàn lại tiền. Các mẫu xe bị triệu hồi thuộc đời 2016-2017 và được sản xuất trong giai đoạn từ 29/4/2016 đến 17/10/2016.

Hãng xe Anh Quốc không phải là thương hiệu hạng sang duy nhất bị triệu hồi vì các vấn đề liên quan đến dây an toàn trong năm nay. Vào đầu tháng 3, chiếc xe điện của Porsche cũng đã bị triệu hồi do lỗi liên quan đến dây an toàn ở hàng ghế sau. Theo NHTSA, dây đai khóa trung tâm có thể cản trở việc tiếp cận các neo ghế phía dưới bên phải của trẻ em.