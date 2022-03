Quy định ôtô có vô lăng sẽ loại bỏ, mở đường cho xe tự lái

Cập nhật mới nhất của NHTSA sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ôtô ra mắt xe tự lái với thiết kế hoàn toàn không có vô lăng và thậm chí là cả ghế lái, tất cả người ngồi trên xe ôtô tự lái đều là hành khách. Tuy nhiên, trẻ em sẽ không được ngồi ở vị trí trước đây là ghế lái, vì vị trí này kém an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm. Ông Steven Cliff, phó giám đốc NHTSA chia sẻ: "Với những xe ôtô thiết kế tự lái hoàn toàn, không cần thiết phải có các hệ thống điều khiển lái vật lý nữa". Dù có những thay đổi này, nhưng xe tự lái vẫn phải đạt tiêu chuẩn an toàn như xe ôtô truyền thống. Vào tháng 2 năm nay, General Motors và bộ phận phát triển xe tự lái của hãng đã kiến nghị NHTSA cho phép hãng phát triển và đưa vào sử dụng Origin, một mẫu xe tự lái không trang bị các hệ thống điều khiển vật lý. Tuy nhiên, theo Hội An toàn Xe hơi và Đường cao tốc Mỹ thì quy định mới của NHTSA khá đáng lo, bà Cathy Chase, Chủ tịch Hội cho biết: "Không nên vì việc thay đổi quy định đối với các nhà sản xuất ô tô mà hy sinh sự an toàn của mọi người. Ít nhất các mẫu xe tự lái phải có đủ trang bị bảo vệ người ngồi trên xe như ở xe du lịch." Hội này cho rằng cần áp dụng thêm các quy định bắt buộc với xe tự lái để đảm bảo an toàn cho mọi người. Video: Phân loại 6 cấp xe tự hành.

